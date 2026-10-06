Beautiful, anticipazioni 6 ottobre 2026: Brooke rimprovera Hope, Ridge dà la colpa alla Logan

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, martedì 6 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Ridge dopo quello che ha scoperto ha deciso di affrontare Carter e lo ha messo di fronte ad un bivio. Lui non pensa che l’idea sia stata realmente sua e se prenderà le distanze da Hope farà finta che non abbia mai provato a tradirlo, il Walton però non ha accettato.

Anticipazioni Beautiful 6 ottobre 2026: Ridge pensa che Hope abbia manovrato Carter

Ci sarà un confronto tra Brooke e Hope durante il quale la prima rimprovererà la figlia. Lei capisce che sta soffrendo molto per il licenziamento e per la chiusura della sua linea ‘Hope for the Future’ ma questo non giustifica quello che lei e Carter vogliono fare.

I due hanno deciso in modo consapevole di tradire i Forrester con il loro subdolo piano. Hope le ripeterà che è stato ingiusto da parte di Steffy licenziarla a causa dei loro problemi personale. A parer suo l’intenzione di Carter è quella di garantire un futuro migliore alla Forrester Creations e ai suoi dipendenti. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che continuerà anche il confronto tra Ridge e Walter durante il quale lo stilista si dirà convinto che sia stata Hope a manovrare Carter.