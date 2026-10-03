Beautiful, anticipazioni 3 ottobre 2026: Carter ha dei dubbi sul suo piano, non sa che Ridge…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 3 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Ridge amareggiato dopo quello che ha scoperto si è messo in contatto con l’avvocato Justin Barber per trovare una soluzione dopo che Carter lo ha tradito. Quando l’avvocato gli ha chiesto come mai non ne abbia parlato con Carter gli ha spiegato che è stato proprio il Walton ad ideare il piano contro di lui.

Anticipazioni Beautiful 3 ottobre 2026: Hope e Carter riflettono sul loro piano, non sanno che li hanno scoperti

Carter e Hope allo chalet continueranno a parlare del piano contro i Forrester. I due cercheranno di capire se metterlo davvero in atto oppure no. Il Walton vorrebbe che l’azienda potesse raggiungere il suo potenziale massimo ed è ancora convinto che le continue ostilità tra Logan e Forrester non facciano affatto bene alla Forrester Creations.

https://www.youtube.com/shorts/6RJOz5-W6uA

L’avvocato della Forrester Creations, però, non riuscirà a fare a meno di pensare a quanto si sentirà tradito Ridge se davvero assumerà lui il controllo dell’azienda con l’inganno. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Hope e Carter saranno comunque sereni sapendo che hanno ancora tempo per prendere una definitiva decisione perché non immaginano affatto che il loro piano sia stato già scoperto.