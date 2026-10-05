Beautiful, anticipazioni 5 ottobre 2026: Ridge chiede a Carter di rinunciare a Hope, lui rifiuta

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 5 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Carter non era ancora sicuro di mettere in atto il piano contro Steffy e Ridge ma pensava di avere ancora del tempo per riflettere. Ridge però ha scoperto tutto si è affidato ad un ottimo avvocato per capire come risolvere la situazione.

Anticipazioni Beautiful 5 ottobre 2026: Ridge mette Carter di fronte ad una scelta, c’entra Hope

Ridge ha scoperto dall’avvocato che i documenti per il nuovo assetto societario sono validi, Carter quindi potrà davvero assumere il pieno controllo della Forrester Creations se lo vorrà. Cosa farà il Forrester ora che ha scoperto quali sono le intenzioni del Walton?

Dopo essersi accertato del fatto che Carter abbia tramato alle sue spalle per prendere il controllo della Forrester Creations Ridge deciderà di affrontarlo. Lo stilista lo metterà di fronte ad una scelta, pensa che la vera responsabile del tradimento sia Hope e se rinuncerà a lei farà finta che non sia successo nulla. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che non accetterà e dopo avergli detto che è stato lui a pensare al piano difenderà l’amore che prova per la Logan.