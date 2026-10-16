Beautiful, anticipazioni 16 ottobre 2026: Hope e Carter pensano di aver fatto la cosa giusta, Brooke scopre…

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 16 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Carter ha depositato i documenti della nuova forma giuridica dell’azienda che gli permetteranno di assumere il controllo della Forrester Creations al posto di Steffy e Ridge. Quando i Forrester lo hanno scoperto hanno chiesto all’avvocato di trovare un modo per annullare tutto.

Anticipazioni Beautiful 16 ottobre 2026: Hope dice a Brooke che Carter ha depositato i documenti

Hope e Carter continueranno a pensare di aver fatto la cosa giusta, il tradimento nei confronti dei Forrester li ha messi contro tutti ma sono convinti di poter migliorare la Forrester Creations. Loro non credono che Ridge e sua figlia stessero gestendo l’azienda nel modo migliore.

Il Walton ribadirà di aver pianificato di assumere il controllo dell’azienda perché negli anni Steffy e suo padre hanno ignorato molti suoi consigli e hanno favorito sempre i Forrester a discapito delle Logan. Hope è convinta che grazie a Carter la Forrester Creations sarà più competitiva oltre che più giusta. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Brooke verrà a sapere dalla figlia che Carter ha depositato i documenti che con l’inganno ha fatto firmare ai Forrester, la Logan avrà paura delle conseguenze.