Beautiful, anticipazioni 14 ottobre 2026: Steffy accusa Hope, Ridge racconta tutto a Taylor

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 14 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che, dopo quello che ha scoperto, Steffy ha raggiunto Hope nello chalet per affrontarla. Le due hanno subito iniziato a scontrarsi e accusarsi, Hope tra le varie cose le ha raccontato la verità sulla vicenda della lingerie. Lei non voleva sedurre Finn, nell’ufficio degli stilista stava aspettando Carter quindi il suo licenziamento è stato ingiusto. Lei cercherà di farle capire che quello non era l’unico motivo del licenziamento, ha deciso di mandarla via perché la ‘Hope for the Future’ si è rivelata un fallimento.

Anticipazioni Beautiful 14 ottobre 2026: Ridge svela cosa è successo a Taylor, anche lei incolpa Hope

Durante il loro confronto nello chalet Hope e Steffy, come sempre, non riusciranno a trovare un punto di incontro ma si attaccheranno a vicenda. La figlia di Ridge le attribuirà tutta la colpa di ciò che è accaduto, anche lei è convinta che abbia influenzato Carter sul tradimento ai datti dei Forrester.

Alla Logan, durante lo scontro, Steffy dirà anche che non la faranno mai tornare alla Forrester Creations. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Ridge racconterà tutto quello che è successo a Taylor lasciandola senza parole. Anche lei penserà che sia stata Hope a spingerlo a realizzare un piano così subdolo contro i Forrester.