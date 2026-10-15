Beautiful, anticipazioni 15 ottobre 2026: Carter mette in atto il suo piano e sconvolge i Forrester

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, giovedì 15 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che la tensione alla Forrester Creations aumenterà sempre di più. Ridge, deluso da Carter, lo ha licenziato. Intanto Steffy durante il faccia a faccia con Hope le ha detto che non la farà mai più tornare alla Forrester Creations, lei è convinta che sia stata la Logan a influenzare Carter.

Anticipazioni Beautiful 15 ottobre 2026: Carter è il nuovo manager dell’azienda, la reazione dei Forrester

Il duro confronto con Ridge non ha fatto cambiare idea a Carter, nonostante non lo abbia lasciato affatto indifferente il fatto di averlo visto così ferito e deluso, infatti avrà intenzione di portare avanti il suo piano.

Il Walton depositerà i documenti della nuova forma giuridica della Forrester Creations, così facendo sarà lui a prendere il pieno controllo dell’azienda nonostante Ridge lo abbia licenziato. Carter ha ingannato i Forrester per poter ricoprire il ruolo di manager. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Ridge, Eric e Steffy resteranno sconvolti e chiederanno a Justin Barber se esista un modo per poter annullare l’operazione.