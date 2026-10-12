Beautiful, anticipazioni 12 ottobre 2026: Steffy accusa Hope e la bandisce dalla Forrester Creations

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, lunedì 12 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che Alla Forrester Creations la tensione sarà alle stelle dopo che Ridge ha scoperto che Carter ha tramato alle sue spalle per acquisire lui la gestione dell’azienda. In preda alla rabbia per il gravissimo tradimento dell’amico il Forrester ha deciso di licenziarlo.

Anticipazioni Beautiful 12 ottobre 2026: Hope sostiene Carter, Steffy ancora incredula per il suo tradimento

Steffy sarà molto confusa, non riesce a capire come abbia potuto fare un gesto simile un uomo così corretto come Carter. Per loro era uno di famiglia, sempre leale e sincero, infatti non si aspettavano assolutamente che li avrebbe traditi in questo modo. la figlia di Ridge affronterà Hope e la bandirà per sempre dalla Forrester Creations dopo averla accusata di aver influenzato Carter.

Il Walton ha fatto tutto per amore, infatti ha ideato il piano dopo che i Forrester hanno deciso di licenziare Hope e cancellare la linea Hope for the Future. La Logan è convinta che Carter volesse solamente far tornare alla Forrester Creations equità e meritocrazie ed è per questo che appoggiava il suo piano. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che Brooke cercherà di mettere pace tra la figlia e Ridge mentre loro si rinfacceranno i tradimenti.