Beautiful, anticipazioni 9 ottobre 2026: Ridge ferito decide di licenziare Carter, Steffy incredula

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, venerdì 9 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che dopo tutto quello che è successo Hope si sente responsabile ma Carter ha provato a rassicurarla, le ha anche detto che Brooke voleva solo proteggerla ed è per questo che ha raccontato tutto a Ridge. Per lui è stato davvero doloroso vedere il Forrester così deluso a causa sua.

Anticipazioni Beautiful 9 ottobre 2026: Steffy si chiede cosa abbia spinto Carter a tradire i Forrester

È esplosa una grave crisi alla Forrester Creations come mai era successo prima, a causarla è stato il piano di Carter. Ridge è tremendamente amareggiato da quando è venuto a conoscenza del fatto che il Walton ha tramato alle sue spalle per assumere il controllo dell’azienda.

Il Forrester considerava Carter il suo collaboratore più fidato ed era un suo caro amico, sentendosi tradito deciderà di licenziarlo. Intanto Steffy cercherà di capire cosa abbia potuto spingere un uomo leale come lui a fare una cosa così grave contro i Forrester. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la figlia di Ridge sarà ancora all’oscuro del fatto che ci sia Hope dietro il gesto di Carter, i due stanno insieme ma al momento non lo hanno detto a nessuno.