Beautiful, anticipazioni 10 ottobre 2026: Hope difende la scelta di Carter, Brooke tra due fuochi

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Nuovi colpi di scena in vista a Beautiful nel nuovo episodio che andrà in onda oggi, sabato 10 ottobre 2026, su Canale 5. Cosa accadrà nel nuovo appuntamento?

Gli spoiler rivelano che in preda alla rabbia e alla delusione per il tradimento inaspettato di Carter alla Forrester Creations Ridge ha preso una drastica ma necessaria decisione, infatti ha licenziato il Walton. Lo stilista aveva provato ad offrirgli un’altra possibilità, però ha rifiutato perché avrebbe dovuto rinunciare a Hope.

Anticipazioni Beautiful 10 ottobre 2026: Brooke combattuta prova a riportare il sereno tra Ridge e Hope

Hope continua a pensare che alla Forrester Creations molti altri come lei sono stati emarginati dalla famiglia Forrester. Per questo motivo difenderà la decisione di Carter. Per la Logan il suo obiettivo era quello di riportare nell’azienda equità e meritocrazia dopo che la sua linea ‘Hope for the Future’ è stata cancellata.

Per Brooke non è assolutamente una situazione semplice dopo che Hope e Ridge sono entrati in conflitto. Le anticipazioni di Beautiful fanno poi sapere che la Logan sarà molto combattuta. Lei ci tiene a dimostrare fedeletà al compagno ma non può ignorare l’amore che prova per la figlia. Lei proverà a riportare il sereno tra loro ma saranno impegnati a rinfacciarsi i tradimenti.