BCC BCC San Giovanni Rotondo, un Natale all'insegna della solidarietà

BCC San Giovanni Rotondo, un Natale all'insegna della solidarietà, della cultura e della condivisione

La solidarietà come impegno concreto, la cultura come occasione di incontro e la vicinanza alle comunità come espressione autentica del credito cooperativo. Sono questi i valori che accompagneranno le iniziative promosse dalla BCC San Giovanni Rotondo in occasione delle festività natalizie, attraverso un programma che intreccia musica, condivisione e attenzione alle famiglie in difficoltà.

Un impegno che si rinnova nel segno della continuità, ma che quest'anno assume anche un significato particolare grazie al richiamo alla figura di San Francesco d'Assisi, nell'ottavo centenario della sua morte. Il messaggio di fraternità, pace e attenzione agli ultimi del Santo di Assisi costituisce infatti un riferimento ideale per le iniziative della Banca, che continua a interpretare il proprio ruolo sul territorio non soltanto attraverso l'attività creditizia, ma anche promuovendo occasioni di partecipazione e interventi concreti di sostegno sociale.

Già da queste ore è in corso il montaggio dell’albero di Natale, posto in Piazza dei Martiri, offerto dalla Banca alla Città di San Giovanni Rotondo, che sarà acceso domenica 22 novembre, alle ore 18.00.

Martedì 8 dicembre, alle ore 19.00, in Piazza Padre Pio, ci sarà la presentazione ufficiale del calendario 2027, intitolato “Il volto di Francesco”, dedicato al Poverello di Assisi, realizzato in collaborazione con il Santuario di San Matteo Apostolo di San Marco in Lamis, a cui seguirà un concerto di musica gospel de Amazing Grace Gospel Project.

Una partnership che si inserisce nel percorso culturale promosso dalla Banca in questo anno giubilare e dal Santuario garganico. Il complesso conventuale ospita, infatti, la mostra “Franciscus 1226-2026 – 800 immagini per 800 anni”, allestita nella Biblioteca francescana provinciale “Padre Antonio Fania”, che raccoglie oltre 800 testimonianze iconografiche dedicate al Santo di Assisi, attraverso un itinerario che ripercorre cinque secoli di rappresentazioni artistiche e devozionali.

Il calendario rappresenta così un'occasione per riscoprire l'attualità del messaggio francescano e il suo legame con i valori della cooperazione, della fraternità e della responsabilità verso il bene comune. La presentazione darà spazio anche al coinvolgimento dei dipendenti della Banca, attraverso immagini e contributi video che racconteranno il progetto.

La solidarietà sarà invece al centro dell'appuntamento di sabato 19 dicembre, alle ore 19.00, nella Chiesa di San Giuseppe Artigiano a San Giovanni Rotondo, con la quarta edizione di “Natale col Cuore”, l'iniziativa che negli anni è diventata uno dei momenti più significativi dell'impegno sociale della BCC San Giovanni Rotondo.

Nel corso della serata si rinnoverà la tradizionale consegna dei buoni spesa alle Caritas diocesane, destinati alle famiglie che attraversano situazioni di difficoltà economica. Un sostegno concreto, reso possibile dalla collaborazione con la rete delle Caritas, che provvederanno alla distribuzione dei buoni attraverso la propria conoscenza delle necessità e delle fragilità presenti nelle comunità locali.

Nell'edizione 2025 l'iniziativa ha consentito la distribuzione di 4.000 buoni spesa del valore di 25 euro ciascuno, per un intervento complessivo di 100.000 euro. Un impegno che la Banca intende confermare, accompagnando il rafforzamento della propria presenza territoriale con una crescente attenzione alle esigenze sociali delle comunità servite.

La serata del 19 dicembre sarà accompagnata dal concerto natalizio “Un Viaggio a otto mani”, affidato ai musicisti dell'Associazione “La Scala di Viola”: Viviana Di Rita, Giusy De Berardinis, Francesco Maria Sentuti e Daniele Berdini.

«Anche quest'anno abbiamo scelto di accompagnare il Natale con iniziative che uniscono cultura, partecipazione e solidarietà, nella convinzione che la responsabilità di una banca cooperativa non si esaurisca nell'attività economica, ma si esprima soprattutto nella capacità di essere vicina alle persone – dichiara Giuseppe Palladino, presidente della BCC San Giovanni Rotondo–. Il nostro è un impegno che prosegue nel tempo e che vogliamo rafforzare anche alla luce della crescita della Banca e dell'ampliamento della sua presenza territoriale. L'apertura delle filiali di Mattinata e Cerignola rappresentano tappe importanti di un percorso che ci permette di consolidare il rapporto con le comunità e di ampliare progressivamente anche la platea dei beneficiari delle nostre iniziative sociali. È questo il significato che attribuiamo alla crescita: non soltanto nuovi servizi e opportunità, ma anche una maggiore capacità di restituire valore ai territori nei quali operiamo. Con Natale col Cuore continueremo a offrire un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà, grazie alla preziosa collaborazione delle Caritas diocesane. Il Natale ci ricorda che bisogna attenzionare i bisogni delle persone e costruire risposte condivise. È con questo spirito che la nostra Banca vuole continuare a crescere, mantenendo salde le proprie radici e la propria missione sociale».