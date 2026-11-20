Un classico delle feste Su Italia1 torna Kevin McCallister ed è subito Natale

Mamma, ho perso l'aereo e Mamma, ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York tornano su Italia 1

Mamma, ho perso l'aereo e Mamma, ho riperso l'aereo, mi sono smarrito a New York tornano su Italia 1



Anche quest’anno le disavventure natalizie di Kevin McCallister ci terranno compagnia durante le festività.



Uno spot diffuso in televisione e sui social conferma il ritorno su Italia 1 dei due indimenticabili film diretti da Chris Columbus, con Macaulay Culkin, Joe Pesci e Daniel Stern.



Usciti rispettivamente nel 1990 e nel 1992, Mamma, ho perso l’aereo e Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York sono diventati due autentici classici del Natale, nonché un appuntamento televisivo irrinunciabile per intere generazioni.



Restiamo in attesa di conoscere le date ufficiali della messa in onda, che vi comunicheremo appena disponibili.



Perché, anche dopo averli visti decine di volte, il Natale senza Kevin non è proprio lo stesso!