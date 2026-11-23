Ase Manfredonia, pubblicato il calendario delle prove orali
Le prove si svolgeranno l'1 e il 3 dicembre 2026 presso la sede aziendale di Manfredonia. La convocazione riguarda esclusivamente i candidati che hanno superato la prova scritta.
PUBBLICATO IL CALENDARIO DELLE PROVE ORALI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DI LIVELLO D2
Le prove si svolgeranno l'1 e il 3 dicembre 2026 presso la sede aziendale di Manfredonia. La convocazione riguarda esclusivamente i candidati che hanno superato la prova scritta.
ASE S.p.A. comunica la pubblicazione del calendario delle prove orali relative alla procedura di selezione pubblica per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria di idonei per il profilo professionale D2, destinato agli addetti alle attività di spazzamento e/o raccolta dei rifiuti, secondo quanto previsto dal vigente CCNL Utilitalia Servizi Ambientali del 9 dicembre 2025.
Le prove orali si svolgeranno nelle giornate di martedì 1º dicembre e giovedì 3 dicembre 2026, presso la sede di ASE S.p.A., situata a Manfredonia, in località Pariti di Cagnila - zona PIP, secondo il calendario definito in relazione ai codici identificativi delle domande di partecipazione.
Nello specifico, le convocazioni sono così articolate:
Martedì 1º dicembre 2026
Dalle ore 9:00 alle ore 13:00: candidati con codice di domanda dal n. 00001 al n. 00094;
Dalle ore 14:00 alle ore 19:00: candidati con codice di domanda dal n. 00095 al n. 00177.
Giovedì 3 dicembre 2026
Dalle ore 9:00 alle ore 14:00: candidati con codice di domanda dal n. 00180 al n. 00257.
ASE S.p.A. precisa che la convocazione è rivolta esclusivamente ai candidati ammessi alla prova orale, con espressa esclusione di coloro che non hanno superato la precedente prova scritta.
I candidati interessati dovranno presentarsi presso la sede aziendale nel giorno e nella fascia oraria corrispondenti al proprio codice di domanda, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Si evidenzia che la mancata presentazione nel giorno e nell'orario stabiliti comporterà l'esclusione dalla procedura selettiva, salvo quanto eventualmente previsto dal bando.
La comunicazione ufficiale, pubblicata secondo le modalità previste dal bando di selezione, ha valore di convocazione a tutti gli effetti.
ASE S.p.A. invita pertanto tutti i candidati interessati a prendere attenta visione dell'avviso ufficiale e a verificare le indicazioni relative alla propria convocazione.
Manfredonia, 23 novembre 2026