Amici 26, anticipazioni prima puntata 11 ottobre: la scuola si rivoluziona con sport, nuovi docenti e il debutto di Amadeus

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Il conto alla rovescia è finito: Amici 26 debutta domenica 11 ottobre alle 14:00 su Canale 5, dopo settimane di indiscrezioni e un leggero slittamento rispetto alle ipotesi iniziali. La nuova edizione si preannuncia storica, perché la scuola di Maria De Filippi cambia pelle e apre le porte a discipline mai viste prima. Accanto al canto e alla danza, arrivano sport da combattimento, pattinaggio artistico e un cast di docenti completamente rinnovato.

Amadeus entra nel programma con un ruolo speciale, mentre la produzione prepara una classe che promette di sorprendere il pubblico fin dal primo giorno. Dentro questo debutto così atteso, emergono subito le domande che guidano Amici 26: come funzioneranno le nuove discipline sportive? Chi saranno i docenti? E quale sarà il ruolo di Amadeus nella prima puntata dell’11 ottobre?

La rivoluzione di Amici 26: boxe, judo e pattinaggio artistico entrano nella scuola

La novità più clamorosa di Amici 26 riguarda l’ingresso ufficiale dello sport nel talent. La produzione ha deciso di affiancare canto e danza con tre discipline che cambiano completamente l’immaginario della scuola:

Boxe

Judo

Pattinaggio artistico a rotelle

Una scelta che richiama la parentesi della ginnastica artistica con Jury Chechi nel 2006, ma questa volta la rivoluzione è più ampia e strutturata. Gli allievi sportivi avranno un percorso parallelo a quello degli artisti, con allenamenti, prove tecniche e valutazioni dedicate. Tra i nomi più accreditati per il ruolo di docente spicca Alessio Sakara, campione di MMA, anche se la conferma ufficiale arriverà solo durante la puntata dell’11 ottobre.

Amadeus commissario tecnico: il nuovo volto di Amici 26

La prima puntata di Amici 26 segna anche il debutto di Amadeus nel ruolo di commissario tecnico. Il conduttore ha raccontato di essere entusiasta della nuova avventura e di aver trovato in Maria De Filippi un clima di totale fiducia e libertà. Il suo ruolo sarà quello di osservare, valutare e commentare le performance degli allievi, con un occhio particolare alle nuove discipline sportive.

La sua presenza aggiunge un tono istituzionale e televisivamente forte alla nuova edizione, creando un ponte tra il mondo dei talent e quello dei grandi show del prime time.

Docenti, addii e nuovi arrivi: la classe di Amici 26 cambia volto

La cattedra dei professori di Amici 26 vive una fase di grande rinnovamento. Tra gli addii più importanti c’è quello di Anna Pettinelli, che lascia la scuola per dedicarsi a Tale e Quale Show. Restano invece blindatissimi i pilastri del programma:

Alessandra Celentano

Rudy Zerbi

Sul fronte delle novità, si parla di un possibile ritorno di Lorella Cuccarini al settore ballo, mentre tra i nuovi volti in pole position c’è Angelo Madonia, ex ballerino di Ballando con le Stelle. Tutti i dettagli definitivi verranno svelati durante lo speciale dell’11 ottobre, quando Maria De Filippi presenterà ufficialmente la classe di Amici 26.