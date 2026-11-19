Morire di amianto Amianto nella Marina Militare, muore di mesotelioma a 65 anni dopo quasi 42 anni di servizio. Il Ministero condannato a risarcire famiglia presenta appello

Amianto nella Marina Militare, muore di mesotelioma a 65 anni dopo quasi 42 anni di servizio. Il Ministero condannato a risarcire famiglia presenta appello. Ezio Bonanni, Presidente ONA: Inaccettabile

19 novembre 2026 – Ha trascorso gran parte della sua vita lavorativa al servizio della Marina Militare, prima come militare di leva e successivamente come dipendente civile del Ministero della Difesa. Per decenni è stato esposto all'amianto, fino alla diagnosi di mesotelioma pleurico nel 2023 e alla morte, avvenuta il 2 novembre 2024. È la storia di F.C., nato a Taranto nel 1959, al centro della sentenza con cui il Tribunale di Taranto, ha condannato il Ministero della Difesa a riconoscere alla moglie e ai figli i benefici economici previsti per le vittime del dovere per un importo complessivo di circa 500mila euro (stima ONA). Ma la vicenda giudiziaria non è conclusa: il Ministero della Difesa ha appena proposto appello contro la decisione. L’uomo entrato nella Marina Militare il 18 novembre 1977, prestando servizio di leva anche a bordo della nave Fasan, dove aveva svolto mansioni meccaniche a contatto con impianti e materiali contenenti amianto. Terminato il servizio militare nel 1980, era tornato a lavorare per la Difesa come dipendente civile nell'area di Taranto, svolgendo nel tempo mansioni di marinaio fuochista, motorista e assistente tecnico nautico, fino al pensionamento del 31 dicembre 2021. L'11 aprile 2023 è arrivata la diagnosi di mesotelioma pleurico epitelioide maligno, una grave patologia associata all'esposizione alla fibra killer. È stato lo stesso F.C., ancora in vita, ad avviare la battaglia giudiziaria per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. Dopo la sua morte, il procedimento è stato proseguito dalla moglie e dai due figli.

Il Tribunale: malattia causata dall'esposizione all'amianto - Con la sentenza pubblicata il 22 settembre 2026, il giudice Raffaele Ciquerà ha riconosciuto il collegamento causale tra il mesotelioma e l'esposizione professionale all'amianto, evidenziando le particolari condizioni ambientali nelle quali l’uomo aveva prestato servizio. Il Tribunale ha quindi condannato il Ministero della Difesa a riconoscere agli eredi una speciale somma di denaro, calcolata sulla base di un'invalidità dell'80%, oltre a due assegni vitalizi, agli arretrati spettanti e agli interessi legali. La decisione riconosce così alla famiglia i benefici economici previsti dalla normativa sulle vittime del dovere.

Ezio Bonanni, Presidente Osservatorio Nazionale Amianto e legale della famiglia: «Inaccettabile: le vittime muoiono, le famiglie ereditano anche le battaglie giudiziarie».

«F. C. ha trascorso quasi tutta la sua vita lavorativa al servizio dello Stato, che avrebbe dovuto tutelarne la salute. Si è ammalato di mesotelioma, ha dovuto rivolgersi alla giustizia per ottenere il riconoscimento dei propri diritti ed è morto prima di conoscere l'esito della causa. Oggi, nonostante una sentenza favorevole, sua moglie e i suoi figli devono affrontare un nuovo giudizio perché il Ministero della Difesa ha deciso di presentare appello. È inaccettabile che le famiglie delle vittime dell'amianto siano costrette ad affrontare lunghi contenziosi giudiziari anche dopo aver ottenuto il riconoscimento dei propri diritti da parte di un tribunale. Nessuna sentenza potrà restituire loro una persona cara, ma lo Stato dovrebbe almeno evitare di aggiungere al dolore della perdita il peso di una battaglia giudiziaria che sembra non avere fine. Le vittime muoiono, ma troppo spesso le loro famiglie ereditano, insieme al dolore, anche la battaglia per ottenere giustizia. Le istituzioni hanno il dovere di impedire che il riconoscimento di un diritto diventi un percorso a ostacoli». L'ONA prosegue le attività di assistenza alle vittime dell'amianto e ai loro familiari. Per informazioni: numero verde 800 034 294 – www.osservatorioamianto.it.