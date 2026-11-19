Carnevale di Manfredonia 2027 "Aladdin è la storia di tutti noi", la proposta di alcuni studenti dell'Istituto Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide

Al centro dell'idea c'è la fiaba di Aladdin, spogliata della sua aura puramente magica e riletta come un potente specchio delle fragilità e delle aspirazioni umane

Un gruppo di studenti dell’Istituto Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide ha lanciato una profonda e innovativa proposta per il tema della prossima edizione del Carnevale di Manfredonia 2027. Al centro dell'idea c'è la fiaba di Aladdin, spogliata della sua aura puramente magica e riletta come un potente specchio delle fragilità e delle aspirazioni umane.

"Aladdin non è la storia di una lampada magica, è la storia di tutti noi", spiegano i ragazzi nella loro presentazione. Il progetto invita a riflettere su quanto spesso ci si senta come il protagonista: piccoli, invisibili e convinti di dover indossare una maschera di ricchezza o importanza per meritare di essere amati. La metafora si estende a tutti i volti della storia:

Jasmine rappresenta l'oppressione delle aspettative esterne, l'eco di chi si sente costantemente dire dal mondo come vestirsi, chi frequentare e cosa fare, senza che nessuno si preoccupi mai dei suoi veri desideri.

Il Genio incarna chi indossa perennemente la maschera dell'intrattenitore. Colui che sorride sempre, fa ridere gli altri ed esaudisce le loro richieste, ma che dentro nasconde una profonda solitudine e un disperato bisogno di libertà.

Il messaggio che gli studenti vogliono portare tra le piazze del Carnevale è un inno all'autenticità. Aladdin insegna che non serve trasformarsi in qualcun altro per essere amati. L'amore autentico non guarda allo status, ma all'essenza, abbracciando anche quelle ombre che facciamo fatica ad accettare di noi stessi. La proposta sottolinea come a volte si possa avere il mondo ai propri piedi e sentirsi comunque in trappola, perché le necessità più profonde dell'essere umano — la libertà di scegliere, di sbagliare, di amare e di autodeterminarsi — non si possono comprare.

Con questo tema, alcuni studenti del Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide propongono un ribaltamento del significato stesso del Carnevale: la maschera non è più uno strumento per nascondersi, ma un mezzo per capire che la magia più grande è incontrare qualcuno davanti al quale non si ha più bisogno di fingere. Il desiderio finale, da celebrare nell'edizione 2027, non è diventare qualcun altro, ma poter essere finalmente se stessi, senza la paura di non essere mai abbastanza.