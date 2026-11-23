Al Bano e quell'annuncio che scatena i suoi fans: ecco quale

Al Bano è stato ospite della puntata di Ciao Maschio del 21 novembre dove ha parlato del festival di Sanremo.

Al Bano Carrisi continua a far parlare di sé. L'artista pugliese è stato ospite della puntata di Ciao Maschio trasmessa lo scorso 21 novembre su Rai 1. In questa circostanza, il Leone di Cellino San Marco ha parlato del Festival di Sanremo, la competizione musicale più amata in Italia. Ai microfoni del programma condotto da Nunzia De Girolamo, Al Bano Carrisi ha confermato la sua decisione di non prendere parte a questa edizione del festival, ammettendo di voler prendersi un anno sabbatico. L'uomo ha quindi fatto una promessa ad Arisa, che di recente ha rivelato che il direttore artistico Stefano De Martino ha deciso di non prenderla per la kermesse. Il compagno di Loredana Lecciso ha dichiarato, rivolgendosi alla collega: "Non ti preoccupare, il prossimo anno ci saremo insieme".

Al Bano Carrisi in gara a Sanremo nel 2028?

Il Leone di Cellino San Marco sarebbe pronto a tornare in gara nel 2028. L'uomo non ha mai fatto mistero di avere la sanremite acuta, tanto da aver amato la competizione canora da quando era bambino. Nonostante questo, Al Bano Carrisi ha ammesso di non presentato candidature per il 2027 quando il Festival sarà condotto per la prima volta da Stefano De Martino, che subentrerà a Carlo Conti.