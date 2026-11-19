25 novembre Ad amare bene, si impara! Incontro a Manfredonia

Ad amare bene, si impara! Incontro a Manfredonia in occasione del 25 novembre

AD AMARE BENE, SI IMPARA! INCONTRO A MANFREDONIA IN OCCASIONE DEL 25 NOVEMBRE

Organizzato dalla Consulta delle Donne insieme al Centro Antiviolenza (CAV), l'appuntamento si terrà venerdì 20 novembre nei locali della Sacra Famiglia, con interventi di esperte, laboratori di gruppo e uno spazio per i bambini.

Manfredonia, 19 novembre 2026 – In vista della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre, la Consulta delle Donne e il Centro Antiviolenza organizzano un incontro pubblico per lanciare un messaggio positivo di cambiamento, andando oltre il solo racconto del dolore e della violenza. L'evento si svolgerà in anticipo, venerdì 20 novembre alle ore 18:30, negli spazi della parrocchia Sacra Famiglia in via Canne 40.

Al centro della serata ci sarà il tema delle relazioni sane. L'obiettivo è superare gli stereotipi di genere e i comportamenti negativi, concentrando la narrazione sui segnali positivi. Attraverso il dialogo e l'ascolto, i partecipanti potranno scoprire strumenti pratici per migliorare sé stessi e il proprio modo di stare con gli altri. L'iniziativa vuole anche rafforzare il legame tra la Consulta e i cittadini, grazie a un laboratorio collettivo che coinvolgerà tutti i presenti.

L'incontro è pensato soprattutto per le giovani coppie, le famiglie e i genitori, ma è aperto a chiunque desideri vivere i propri rapporti affettivi con maggiore rispetto e consapevolezza. A guidare la riflessione saranno le psicologhe dott.ssa Angela Renzullo e le psicologhe operatrici del CAV dott.ssa Antonella Totaro e dott.ssa Cristina Piemontese.

Per permettere ai genitori di partecipare in tutta tranquillità, è stato organizzato anche uno spazio dedicato ai più piccoli con giochi e un laboratorio curato dall'educatrice del CAV Sipontina Fiananese.

Gli organizzatori ringraziano il parroco della Sacra Famiglia, don Salvatore Miscio, per aver concesso gli spazi, e invitano tutta la cittadinanza a partecipare.