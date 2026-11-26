Albero del Dono A Milano l'Albero di Natale diventa Albero del Dono

Scoppia la polemica nella città meneghina

A Milano scoppia la polemica natalizia sull'Albero del Dono.

Si chiama così l'abete di 26 metri arrivato ieri dal Trentino che sarà accesso in piazza Duomo il 4 dicembre, secondo il progetto incentrato sulla solidarietà voluto dal Comune.

"Ah non si può più dire Natale??", scrive polemico un cittadino sotto al post social dove il Comune ha postato le foto dell'abete natalizio.

"Oh manco più l'albero di Natale vi piace - scrive un altro -. Il dono? Ma dono di cosa?".

Alcuni invece si limitano solo a scrivere, "L'albero di Natale" e altri rimarcano che "il Natale fa parte della nostra tradizione e non credo sia offensivo per nessuno chiamarlo con il suo nome".