Santa Chiara A Manfredonia lectio magistralis del professor Trifone Gargano

Giovedì 26 novembre, alle ore 19:30, la Chiesa di Santa Chiara ospiterà la lectio del professor Trifone Gargano

Francesco, Chiara e Dante.Giovedì 26 novembre, alle ore 19:30, la Chiesa di Santa Chiara ospiterà la lectio del professor Trifone Gargano, docente dell’Università degli Studi di Bari, accompagnata dagli interventi musicali di Valentina Augelli e Gianni Cuciniello, all’arpa e al violoncello.Un incontro tra letteratura, spiritualità e musica, inserito nel ricco programma di “Una maratona per Santa Chiara”: due giornate di visite guidate, conversazioni letterarie e appuntamenti musicali dedicate alla riscoperta e alla valorizzazione del nostro patrimonio culturale.Un’occasione per conoscere più da vicino la storia di Santa Chiara e sostenere la candidatura della Chiesa a I Luoghi del Cuore del FAI.📍 Chiesa di Santa Chiara, Manfredonia 📅 Giovedì 26 novembre 2026, ore 19:30