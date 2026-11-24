Foggia, carceri A Foggia gli scacchi diventano un ponte verso una nuova possibilità

Lunedì 30 novembre la Casa Circondariale ospita la presentazione di "Scacchi Cultura e Società - Le mosse del riscatto", un progetto della Federazione Scacchistica Italiana per accompagnare i detenuti in un percorso di crescita e reinserimento.

A volte basta una scacchiera per fermarsi e guardare le cose con occhi diversi. È con questo spirito che lunedì 30 novembre 2026, alle 11:00, la Casa Circondariale di Foggia aprirà le porte alla presentazione di "Scacchi Cultura e Società - Le mosse del riscatto", un progetto pensato per accompagnare i detenuti in un percorso di crescita e di ritorno alla vita di tutti i giorni.

Dietro le sbarre, il tempo può sembrare immobile o difficile da riempire. Portare gli scacchi dentro l'istituto penitenziario significa offrire uno spazio calmo, dove allenare la pazienza, la logica e l'ascolto. Non è solo un gioco antico e ricco di storia, è un modo gentile ma concreto per imparare a fermarsi prima di agire, a capire le conseguenze delle proprie scelte, a rispettare chi hai davanti e le regole condivise. Soprattutto, aiuta a immaginare un passo dopo l'altro, un futuro possibile, lontano dagli errori del passato.

Alla conferenza stampa parteciperanno figure istituzionali e del territorio, tra cui l'onorevole avvocato Giandiego Gatta, vicepresidente della giunta delle elezioni della Camera dei deputati, il dottor Giuseppe Palladino, presidente della BCC di San Giovanni Rotondo, e i responsabili della Casa Circondariale di Foggia. Accanto a loro ci saranno anche i promotori dell'iniziativa, come Michele Barbone, presidente della Commissione Sociale della Federazione Scacchistica Italiana (FSI), e Mirko Trasciatti, componente della Commissione Sociale e coordinatore delle attività nelle carceri. Saranno proprio loro a raccontare come si svilupperanno i laboratori, le tappe del progetto e il modo in cui i detenuti verranno coinvolti.

Per chi lavora nell'informazione e desidera seguire l'incontro di persona, l'ingresso è soggetto alle norme di sicurezza della struttura: giornalisti, fotografi e operatori TV dovranno accreditarsi entro e non oltre giovedì 26 novembre, inviando una richiesta formale con i propri dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita) e la testata di appartenenza all'indirizzo email [email protected]. Per chi avesse bisogno di ulteriori dettagli, la Segreteria della Commissione Sociale FSI risponde ai numeri 3387466099 e 3457851839, tramite i referenti Antonio Amatulli e Mirko Trasciatti.