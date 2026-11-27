Arriva il freddo A dicembre arriva il freddo e la prima neve

Neve più probabile nel ponte dell'Immacolata

Da lunedì 30 novembre un grande anticiclone si allungherà dall’Europa occidentale fino alla Scandinavia. Sul suo fianco orientale scenderà aria fredda dalla Russia verso i Balcani, e l’Italia resterà proprio sul confine tra il mite dell’Ovest e il freddo dell’Est.

Lo scrive MeteoLive.it

La neve a quote basse non arriverà nei prossimi giorni. Tra martedì 1 e mercoledì 2 dicembre un primo sbuffo di aria fresca porterà piogge su Molise, Abruzzo e Puglia, con neve solo sull’Appennino. Nel frattempo al Nord l’alta pressione porterà notti limpide e gelo all’alba da martedì 1 dicembre, anche senza neve.



La finestra più interessante si aprirà tra lunedì 7 e mercoledì 9 dicembre, a cavallo dell’Immacolata: se la depressione al Sud si formerà davvero, la neve potrebbe scendere sulle colline di Abruzzo e Molise e sull’Appennino di Campania e Basilicata, mentre le coste resteranno quasi certamente alla pioggia.



