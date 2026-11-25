90° Anniversario 32° Stormo dell'Aeronautica Militare ad Amendola, 90° Anniversario

Festeggiamenti previsti per il 30 novembre

In occasione del 90° Anniversario della costituzione del 32° Stormo dell'Aeronautica Militare, il giorno 30 novembre 2026 alle ore 10:00, presso l'Aeroporto Militare "Luigi Rovelli" di Amendola (FG), si terrà un incontro, aperto ai rappresentanti dei media locali, dedicato a ripercorrere la storia, l'evoluzione e le tradizioni del Reparto, dalla sua costituzione fino ai giorni nostri.

L'incontro costituirà una importante occasione per raccontare e sottolineare il forte legame che lega lo Stormo al territorio, nonché tratteggiare gli snodi più importanti di questi primi novanta anni di vita del Reparto, fino ad arrivare ad approfondire la forte evoluzione tecnologica dei mezzi che negli ultimi anni lo hanno caratterizzato nell'ambito del più ampio ammodernamento dei sistemi in dotazione alla Forza Armata e alla Difesa nazionale.

Nell'occasione, dopo quella già tenuta a livello nazionale, si terrà la presentazione del volume "F-35 Lightning II. Da Dieci Anni in Linea Volo", realizzato dall'Aeronautica Militare in collaborazione con Giunti Editore per celebrare il decimo anniversario dell'entrata in servizio del velivolo di 5^ generazione in Forza Armata.

L'incontro del 30 novembre farà da preludio al momento celebrativo ufficiale dell'anniversario, riservato al personale in servizio presso lo Stormo e a coloro che vi hanno prestato servizio, che si svolgerà il giorno seguente in aeroporto alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, e che rappresenterà un momento d'incontro tra generazioni.