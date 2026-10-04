Zelig 30, ospiti e anticipazioni del 6 ottobre tutte le sorprese della puntata con Michelle Hunziker, Ale e Franz

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Il 6 ottobre segna una data speciale per la comicità italiana: Zelig 30 torna in prima serata su Canale 5 con una puntata celebrativa dedicata ai trent’anni del programma che ha rivoluzionato il modo di far ridere in TV. Per festeggiare questo traguardo, la rete ha scelto una conduzione inedita e sorprendente: Michelle Hunziker, Ale e Franz, tre volti che rappresentano epoche diverse dello show ma che condividono una sintonia naturale, costruita negli anni tra palcoscenici, sketch e amicizia.

La puntata del 6 ottobre sarà un viaggio nella memoria di Zelig, tra personaggi indimenticabili, comicità che ha segnato generazioni e nuove idee pensate per raccontare come è cambiato il modo di far ridere. A questo punto è inevitabile chiedersi: chi saranno gli ospiti e quali sorprese ci aspettano?

Il trio alla guida di Zelig 30: una conduzione che punta su ritmo e improvvisazione

La grande novità di questa edizione è proprio la conduzione a tre. Michelle Hunziker ritrova un palco che ha segnato la sua carriera, riportandola al 2000, quando Zelig fu per lei un trampolino decisivo sia sul piano professionale che personale. Ale e Franz, invece, tornano nel luogo dove tutto è iniziato: il laboratorio comico che li ha lanciati e che ha contribuito a definire il loro stile, fatto di dialoghi surreali e complicità immediata. La conduzione non avrà ruoli rigidi: i tre giocheranno con i tempi comici, si scambieranno battute, improvviseranno e si metteranno alla prova in situazioni sempre diverse.

Michelle sarà a volte la “vittima” delle gag dei due comici, altre volte la regista del ritmo della serata. Questa fluidità è uno degli elementi che promette di rendere la puntata del 6 ottobre particolarmente dinamica, con un’atmosfera che richiama la libertà creativa delle prime edizioni del programma. La scelta di un trio alla guida non è casuale: Zelig 30 vuole celebrare la coralità che ha sempre caratterizzato lo show, dove la forza non è mai stata nel singolo, ma nella capacità di far convivere stili comici diversi, generazioni differenti e linguaggi che cambiano nel tempo.

Gli ospiti del 6 ottobre: i comici storici tornano sul palco per celebrare 30 anni di risate

La puntata del 6 ottobre riunisce alcuni dei volti più iconici della storia di Zelig. Sul palco torneranno Raul Cremona, con i suoi personaggi che hanno segnato un’epoca, Maurizio Lastrico, maestro delle sue “divine” improvvisazioni, Anna Maria Barbera, simbolo di una comicità capace di raccontare fragilità e ironia, e Paolo Cevoli, con la sua inconfondibile energia romagnola. Accanto ai nomi storici, ci saranno anche comici che negli anni hanno portato nuove forme di comicità, dimostrando come Zelig sia sempre stato un laboratorio aperto alle evoluzioni del linguaggio.

La puntata celebrativa vuole proprio questo: mostrare come la comicità sia cambiata, come oggi molti artisti arrivino dai social e come il pubblico sia più attento a temi e sensibilità che un tempo non venivano considerati. Zelig 30 non sarà solo un omaggio al passato, ma anche una finestra sul presente: un palco dove generazioni diverse di comici si incontrano, confermando che il talento comico non ha età e che la risata resta un linguaggio universale.

Le anticipazioni della puntata: il Best Minute e le sorprese pensate per i 30 anni

Tra le novità più attese della puntata del 6 ottobre c’è il Best Minute, una rubrica che coinvolgerà tre giudici d’eccezione: Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro ed Elio delle Storie Tese. Saranno loro a selezionare, tra oltre 25 mila filmati conservati negli archivi del programma, il minuto più divertente della storia di Zelig. Un’idea che unisce nostalgia e gioco, permettendo al pubblico di rivivere momenti che hanno segnato la comicità italiana.

La puntata sarà un mix di sketch storici, nuovi personaggi, momenti musicali e sorprese pensate per celebrare i trent’anni del programma. L’obiettivo è chiaro: raccontare la storia di Zelig senza trasformarla in un museo, ma mantenendo vivo lo spirito di un programma che ha sempre saputo reinventarsi. Zelig 30 torna così con una puntata che promette risate, emozioni e un grande omaggio alla comicità italiana, confermando ancora una volta il ruolo centrale del programma nella storia della televisione.