XXI Secolo, anticipazioni 23 novembre: Francesco Giorgino lancia A.I.DA, l'intelligenza artificiale del programma

XXI Secolo torna il 23 novembre su Rai 1 con Francesco Giorgino. Tra le novità A.I.DA, l'intelligenza artificiale del programma, e un ruolo centrale per la Generazione Z.

Riparte su Rai 1 XXI Secolo - Quando il presente diventa futuro, il programma di approfondimento ideato e condotto da Francesco Giorgino che debutta con la quarta edizione lunedì 23 novembre in seconda serata. Il format torna con diverse novità, senza rinunciare alla missione che lo ha caratterizzato fin dal debutto: raccontare l'attualità e interpretare i grandi cambiamenti della società contemporanea attraverso analisi, approfondimenti e confronti tra esperti.

Tra le principali innovazioni spicca l'arrivo di un'intelligenza artificiale che entrerà direttamente nel dibattito televisivo, insieme a una maggiore partecipazione della Generazione Z. Quali sono le novità della nuova edizione di XXI Secolo? Che ruolo avranno gli studenti universitari e l'intelligenza artificiale A.I.DA? E dove sarà possibile seguire il programma di Francesco Giorgino?

XXI Secolo riparte con una nuova edizione tra attualità e approfondimento

La quarta stagione di XXI Secolo conferma l'impianto editoriale che ha contraddistinto il programma nelle passate edizioni. Politica, economia, cronaca, scenari internazionali, innovazione, cultura e società saranno i temi principali affrontati nel corso delle puntate.

L'obiettivo dichiarato è quello di andare oltre la semplice notizia, fornendo al pubblico strumenti di interpretazione e lettura della realtà attraverso reportage, analisi di esperti e confronti tra punti di vista differenti.

Anche nella nuova stagione resterà centrale l'approfondimento giornalistico, con uno spazio pensato per contestualizzare i fatti e rendere accessibili anche gli argomenti più complessi.

A.I.DA e Generazione Z: le novità della nuova stagione

Tra gli elementi più innovativi della nuova edizione c'è l'arrivo di A.I.DA, l'intelligenza artificiale del programma.

Su sollecitazione di Francesco Giorgino, A.I.DA interverrà durante la trasmissione per presentare dati, statistiche e risultati di ricerche collegate agli argomenti trattati in puntata, offrendo ulteriori spunti di analisi al dibattito.

Spazio anche alla Generazione Z, che assumerà un ruolo ancora più centrale. Il pubblico presente in studio sarà composto interamente da studenti universitari, chiamati non soltanto a rivolgere domande agli ospiti ma anche a esprimere in tempo reale la propria percezione dei temi affrontati.

L'obiettivo è favorire un confronto diretto tra generazioni, mettendo al centro il punto di vista di chi vivrà più a lungo le conseguenze dei cambiamenti economici, sociali e tecnologici in corso.

Dove vedere XXI Secolo il 23 novembre: orario e struttura del programma

La prima puntata della nuova stagione andrà in onda lunedì 23 novembre alle 23:45 su Rai 1.

La struttura del programma resterà articolata in tre momenti principali. Dopo l'editoriale iniziale di Francesco Giorgino, spazio a un faccia a faccia con una personalità di spicco del mondo politico, economico o sociale. Seguirà un approfondimento dedicato ai temi dell'attualità attraverso servizi, dati e confronti in studio.

La chiusura sarà invece affidata a una conversazione con un protagonista del mondo della cultura, dello spettacolo, della musica o del cinema.

L'appuntamento sarà disponibile anche su RaiPlay, dove gli spettatori potranno seguire il programma in diretta streaming e recuperare successivamente le puntate on demand.