Allerta meteo Venti forti occidentali, allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un’allerta meteo di livello Arancione per rischio vento sul nostro territorio (zona Puglia B), valida dalle ore 22:00 di questa sera, domenica 22 novembre, fino alle ore 10:00 di domani

La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato un’allerta meteo di livello Arancione per rischio vento sul nostro territorio (zona Puglia B), valida dalle ore 22:00 di questa sera, domenica 22 novembre, fino alle ore 10:00 di domani, lunedì 23 novembre. A seguire, dalle ore 10:00 alle 16:00 di domani, l’allerta si attenuerà passando a livello Giallo.

Per garantire un monitoraggio costante della città è stata disposta, con Ordinanza sindacale n. del 22/11/2026, l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per tutta la durata dell'allerta arancione.

Sono previsti venti forti con raffiche di burrasca e possibili mareggiate lungo le coste esposte. Si invita tutta la cittadinanza alla prudenza e ad adottare alcune semplici precauzioni:

- Evitare di sostare o transitare in zone alberate, parchi, ville e aree verdi;

- Evitare moli, pontili e litorali esposti alle mareggiate;

- Prestare la massima attenzione in prossimità di impalcature, gru, cartelloni pubblicitari e strutture provvisorie;

Si invita a restare aggiornati esclusivamente attraverso i canali ufficiali.