Venti da nord Venti da nord, arriva l'inverno

Già da ieri la tramontana ha preso il posto dei venti meridionali

Già dalla giornata di ieri la tramontana ha fatto il suo ingresso in Adriatico, ma in maniera debole, mentre dalla giornata di oggi arriveranno raffiche di maestrale fino a 40km/h e pioggia.

L'inverno si prende la scena a pochi giorni dal mese di dicembre.

Secondo IlMeteo.it, i venti nord-orientali favoriranno cieli sereni e un conseguente ampio soleggiamento al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, relegando piogge sparse di 10-20 mm/24h tra medio-basso Adriatico e Sud, con neve sull'Appennino centrale intorno ai 1100-1300 metri e oltre i 1400-1600 metri sui rilievi meridionali.



Le temperature minime scenderanno Sabato 28 Novembre fino a 0-4°C sulle pianure settentrionali con locali gelate mattutine, fino a 2-8°C nelle aree interne peninsulari; previsti 8-13°C sui litorali, a fronte di massime di 8-12°C al Nord e nelle zone interne del Centro-Sud e di 13-18°C lungo le coste.



