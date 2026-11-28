Vacanze di Natale a scuola: il calendario regione per regione
Ecco le date ufficiali regione per regione per l’anno scolastico 2026/2027 delle vacanze di Natale
Ecco le date ufficiali regione per regione per l’anno scolastico 2026/2027 delle vacanze di Natale
Abruzzo: 23 dicembre – 6 gennaio
Basilicata: 24 dicembre – 6 gennaio
Calabria: 23 dicembre – 6 gennaio
Campania: 23 dicembre – 6 gennaio
Emilia-Romagna: 24 dicembre – 6 gennaio
Friuli Venezia Giulia: 23 dicembre – 6 gennaio
Lazio: 23 dicembre – 6 gennaio
Liguria: 23 dicembre – 6 gennaio
Lombardia: 23 dicembre – 6 gennaio
Marche: 23 dicembre – 6 gennaio
Molise: 23 dicembre – 6 gennaio
Piemonte: 23 dicembre – 6 gennaio
Puglia: 23 dicembre – 6 gennaio
Sardegna: 23 dicembre – 6 gennaio
Sicilia: 23 dicembre – 7 gennaio
Toscana: 24 dicembre – 6 gennaio
Umbria: 23 dicembre – 6 gennaio
Valle d’Aosta: 24 dicembre – 6 gennaio
Veneto: 24 dicembre – 6 gennaio
Provincia autonoma di Trento: 23 dicembre – 6 gennaio
Provincia autonoma di Bolzano: 24 dicembre – 6 gennaio