Uomini e Donne gossip Francesco Monte: Clamorosa notizia

A Uomini e Donne un gossip di Francesco Monte, clamoroso. Francesco Monte di Uomini e Donne ha fatto una rivelazione, a dire poco inquietante: “Una donna ha lasciato una bottiglia di acido sotto casa mia, ho denunciato“. Egli è tornato in tv ed è stato intervistato nel salotto di Caterina Balivo, nel talk show di Rai1, La Volta Buona.

Francesco Monte, è tornato in tv e in un’intervista a Caterina Balivo, nel talk show di Rai1, La Volta Buona, ha rivelato incredibili notizie. Il 35enne di Taranto, divenuto famoso per avere partecipato in veste di corteggiatore e, in seguito, come tronista a Uomini e Donne. Poi Monte è ha fatto parte come concorrente alla terza edizione Grande Fratello Vip.

Fu accusato all’Isola dei Famosi nel 2019 al tempo de “il canna-gate” di aver fatto uso di marijuana da Eva Hengher. Oggi ha cambiato il suo stile, adattandolo alla cultura trap con il nome d’arte di Kinari. L’ex tronista si è aperto al pubblico in un’intervista rilasciata a La Volta Buona.

Francesco Monte ha parlato anche della depressione, il tunnel oscuro da lui attraversato con coraggio e resilienza. Durante l’intervista televisiva, Monte ha svelato il periodo buio della sua esistenza, in cui è stato vinto da una profonda depressione, vinta con determinazione e con l’aiuto prezioso di una psicologa. Egli ha rivelato un episodio angosciante.

Una donna ha lasciato una bottiglia di acido sotto la sua abitazione, scatenando alla denuncia di questa minaccia mortale. “Le parole crudeli contro di me?“, ha dichiarato l’ex tronista. “Arrivano messaggi positivi e anche colpi più pesanti. Una donna ha lasciato una bottiglia di acido sotto casa mia e io ho denunciato. Dopo al denuncia le cose sono cambiate, non c’ha messo più la faccia, ma ha continuato con le parole usando altri pseudonimi. In questi anni lanciamo messaggi di inclusione, di valori, di credere nei sogni e poi arrivano queste cattiverie. Siamo delle persone e non dei giocattoli senza emozioni. Anche se lavoriamo nello spettacolo abbiamo dei sentimenti. Ne ho parlato con la mia psicologa, ho vissuto momenti alti e bassi, vicino alla depressione, con attacchi di panico. Mi ha aiutato parlarne con una professionista. La depressione e l’ansia sono state fasi così come le hanno in tanti”.

“Non faccio nulla di male a nessuno, vado avanti per la mia strada, lavoro, mi impegno. Porto avanti un progetto, la mia passione, il mio sogno, che vorrei diventasse il mio lavoro. Non tolgo nulla a nessuno e non danneggio altri. Io sono abbastanza empatico e sensibile e quindi non rimango indifferente. A me non scivolano queste cose, le critiche le accetto e ci stanno, ma la cattiveria gratuita non ci dovrebbe essere”.

L’ex tronista non ha parlato del rapporto con la modella Isabella De Candia, con cui è legato da tempo. Dopo la fine della sua relazione con Cecilia Rodriguez, Monte ha scelto di ritirarsi dal mondo del gossip, diventando più riservato e concentrato sul suo percorso artistico e personale.