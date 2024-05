Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono usciti allo scoperto: insieme ad un evento

Sonia Bruganelli è attualmente in televisione come opinionista dell’Isola dei famosi che non sta registrato ottimi ascolti per via dei numerosi ritiri. Tuttavia, la donna è al centro del gossip dopo essere stata paparazzata nei giorni scorsi con Angelo Madonia. L’ex moglie di Paolo Bonolis e il volto di Ballando con le stelle si starebbero vedendo in gran segreto. Qualcosa però potrebbe cambiare nei prossimi giorni. I due infatti hanno partecipato insieme ad una mostra di Stefano Mezzaroma in Piazza Mazzini. Un evento a cui ha partecipato anche Ilary Blasi, Alessia Fabiani, Angela Melillo ed a cui avrebbe dovuto partecipare anche Paolo Bonolis. I due ex coniugi si stanno facendo vedere insieme sempre meno dopo il loro divorzio.

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli insieme ad una mostra di Stefano Mezzaroma

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli sono stati visiti insieme a Tennis and Friends. Inoltre, i due hanno partecipato ad una mostra di Stefano Mezzaroma. L’opinionista dell’Isola dei famosi è stata accompagnata dal volto di Ballando con le stelle. I due sono arrivati insieme e presi d’assalto dai paparazzi. Nessun bacio ma hanno dimostrato di avere un feeling inequivocabile. Tre giorni fa, Alessandro Rosica aveva sbugiardato l’ex moglie di Paolo Bonolis e il ballerino che avevano fatto intendere che tra di loro ci fosse solo un’amicizia. L’esperto di gossip ha fatto intendere che tra di loro c’è del tenero, tanto da star frequentandosi di nascosto.