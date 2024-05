Foggia, “Che aria tira al Gino Lisa?”

Che aria tira al “Gino Lisa”?



Manca poco alla ripartenza dei voli per Torino e ci sono anche delle novità sotto il profilo

dello sviluppo di alcune questioni politiche e amministrative che chiaramente potrebbero

dare un ulteriore impennata allo sviluppo del traffico del nostro scalo.



È notizia di questi giorni, infatti, che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha

provveduto ad inviare una nota ufficiale in risposta alla richiesta della Regione Puglia che

chiedeva l’imposizione degli oneri di servizio pubblico sullo scalo di Foggia, assicurando,

così, quella piena disponibilità nell’accompagnare la stessa Regione nell’iter necessario

che dovrà però essere sostenuto da quest’ultima con un’ulteriore documentazione e con un

approfondimento di elementi di studio da cui dovranno evincersi proprio i presupposti e le

condizioni per il riconoscimento della continuità territoriale.



Così la Regione Puglia è chiamata a produrre idonea documentazione tesa a dimostrare come

il territorio interessato rientri tra le aree “periferiche” o “in via di sviluppo” con indicazione

dei collegamenti su cui si vorrebbero attivare gli oneri di servizio pubblico.



Sostanzialmente questo è quanto riferito dall’On. Fallucchi, protagonista altresì di una

precedente interrogazione al Ministero, in un recente comunicato stampa informativo e

divulgato dalle varie testate giornalistiche locali.

Ovviamente la notizia è importante, oltre che positiva, visto che è un iter molto complesso il

riconoscimento della continuità territoriale e che necessità di opportuni e corretti

approfondimenti, evidentemente non elaborati a sostegno della prima richiesta, al fine proprio

di evitare un accantonamento dell’istanza da parte del competente Ministero.



Pertanto confidiamo (anzi siamo certi) che la Regione Puglia integrerà la richiesta, così come

da nota ministeriale, con le dovute attenzioni e senza tralasciare nulla al caso e ovviamente

nel rispetto dei tempi che ci vorranno per un tale adeguato studio.



Conosciamo perfettamente le tempistiche e le difficoltà (le stesse verosimilmente avute per il

SIEG) anche se questa volta confidiamo in tempi più celeri stante la precedente esperienza.

Altra novità al Gino Lisa il cambio del piano operativo dei voli per Bergamo, che

sinteticamente riportiamo così come pubblicati dalla Compagnia Lumiwings:

Altresì non possiamo che applaudire allo sforzo di molti Consiglieri Comunali, avanti a tutti

del promotore di questa iniziativa, il Consigliere Pasquale Cataneo, nel portare avanti una

mozione, trasversalmente e al di là della propria posizione politica, nell’unico spirito che

riteniamo corretto quando si parla di aeroporto; mozione che ha per oggetto le politiche di

sviluppo infrastrutturale e dei servizi di trasporto aereo, passeggeri, merci e di protezione

civile dell’aeroporto Gino Lisa di Foggia.



Siamo certi, in merito, che non sarà fatta dai rimanenti Consiglieri alcuna ostruzione a questa

mozione che ha un senso certamente politico ma che, per come strutturata, basta leggerla

attentamente, ha indicato semplicemente alcuni passaggi tecnici importantissimi che dovranno

interessare le prossime azioni della Regione Puglia e di Aeroporti di Puglia Spa se vogliamo

che l’aeroporto cresca e diventi competitivo al momento opportuno.



In ultimo raccogliamo anche il giusto sfogo del Presidente della Provincia di Foggia, nonché

Sindaco di Vieste, l’Avv. Nobiletti, di incrementare l’apporto turistico sul Gargano tramite

l’attivazione di collegamenti con l’Europa, al fine di far confluire, magari già nella

vicinissima stagione estiva, turisti stranieri.



Ad oggi effettivamente, a parte il volo per Mostar, che ha caratterizzato più un flusso di

passeggeri in uscita verso la Bosnia-Erzegovina che una operazione d’incoming, la

Compagnia Lumiwings, nel rispetto anche delle indicazioni di A.d.P., ha sempre e solo

attivato collegamenti nazionali, non supportando così le ulteriori richieste del territorio.



Ci permettiamo, pertanto, di suggerire allo stesso Presidente della Provincia di farsi

promotore di una iniziativa istituzionale che possa coinvolgere le restanti istituzioni di tutto il

territorio di Capitanata, gli operatori del settore e ovviamente la Compagnia, nel suo staff

manageriale, oltre ad Aeroporti di Puglia Spa e se vorrà anche di quest’associazione.

Ad oggi la stagione estiva 2024 potrà solo beneficiare dell’apporto dei turisti stranieri

provenienti dagli scali di Milano, Torino e Bergamo (si confida forse troppo in quest’ultimo

scalo).



In conclusione, ovviamente, come Comitato sosteniamo e sosterremo ogni iniziativa politica

atta a evidenziare le ragioni delle istanze del nostro territorio a favore dello sviluppo dello

scalo che allo stato non hanno ancora visto la trattazione nelle sedi competenti e questo al di

là del colore politico che, come sempre, non guardiamo nemmeno per sbaglio.

Presidente Comitato Vola Gino Lisa

Maurizio Antonio Gargiulo