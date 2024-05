Uomini e Donne, Maria De Filippi inchioda Ernesto Russo: “Visto con altre ragazze”

Nuovo colpo di scena nella puntata odierna di Uomini e Donne. Maria De Filippi ha perso la pazienza con un cavaliere del trono over. Tutto è iniziato quando Ernesto Russo si è seduto al centro dello studio per un faccia a faccia con Elisa, la quale non ha preso bene alcune sue dichiarazioni avvenute in studio. Per questo motivo, la dama ha detto di essere arrabbiata con sé stessa per aver permesso all’uomo di averla trattarla in quel modo. Elisa infatti ha dichiarato le seguenti parole: “Ieri la mia reazione è stata di calma anche se dentro stavo malissimo. Io non sono una donna moderna, non mi vanno bene certe cose”. La donna ha poi aggiunto di aver cambiato hotel per non incontrare Ernesto sottolineando che sono molto diversi sui valori. Il cavaliere di Uomini e Donne a questo punto ha provato a giustificarsi dichiarando: “Te l’ho detto per una forma di rispetto e stima per me stesso, perché non voglio nascondere nulla”.

Uomini e Donne, Maria De Filippi invita Ernesto Russo ad abbandonare il programma

Nella puntata del 20 maggio di Uomini e Donne, c’è stata una discussione tra Elisa e Ernesto che ha portato all’allontanamento di quest’ultimo dal programma. In questo frangente, Gianni Sperti ha provato a difendere la dama, tanto da dichiarare: “Le base su cui parte il rapporto di Ernesto non sono giuste. Credo che in questo programma si stiano cercando i sentimenti, quello che vuole fare Ernesto fuori è un’altra cosa”. Ed ecco arrivare il colpo di scena: Maria De Filippi ha annunciato l’arrivo di alcune segnalazioni su Ernesto. La conduttrice infatti ha dichiarato: “ci sono delle fotografie e di queste ne abbiamo tenute una solo dato che dicevano più o meno le stesse cose”. Ernesto a questo punto ha ammesso di aver avuto altre conoscenze. Di qui, è arrivata la reazione di Maria De Filippi che ha dichiarato: “Direi che è incompatibile” per poi invitarlo a lasciare il programma.