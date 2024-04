Uomini e Donne, continua la guerra tra Sossio ed Ursula: scambio frecciate sui social

La storia travagliata tra Sossio Aruta ed Ursula Bennardo, emersa nel reality di Canale 5 “Uomini e Donne” e consolidatasi anche attraverso la partecipazione a “Temptation Island”, sembra aver imboccato una strada definitiva verso la rottura. I due ex protagonisti, una volta considerati una delle coppie più solide del programma, ora si trovano immersi in una guerra virtuale sui social network, dove le frecciate vengono scagliate senza indugi.

Le vicissitudini amorose tra Sossio ed Ursula non sono certo una novità, con separazioni passate che hanno segnato il percorso della loro relazione. Tuttavia, questa volta sembra che non ci sia spazio per ripensamenti, e la fine sembra essere irreversibile. Attraverso i social, Aruta ha cercato di spiegare la sua versione dei fatti, sottolineando che non ha commesso tradimenti e attribuendo la fine della storia a Ursula, a causa di incomprensioni insormontabili. La situazione è resa ancora più delicata dalla distanza che lo separa dalla loro figlia Bianca.

Uomini e Donne, Sossio ed Ursula: scambio di frecciate senza esclusione di colpi

La contesa si è intensificata con una serie di scambi di frecciate attraverso le storie pubblicate su Instagram. Sossio ha aperto le ostilità accusando Ursula di aver terminato la relazione per motivi banali, evidenziando il danno causato anche alla loro figlia. Tuttavia, la reazione di Aruta non è rimasta senza risposta. Ha infatti replicato con una storia carica di accuse verso Ursula, sottolineando il suo presunto desiderio di essere considerata vittima e ribadendo la responsabilità della donna nella fine della loro famiglia.

La situazione è giunta al culmine con un botta e risposta sulle storie Instagram, alimentando la curiosità dei follower su come si evolverà questa vicenda. Resta da vedere quale sarà la replica di Ursula e se ci saranno ulteriori sviluppi in questa guerra digitale tra i due ex protagonisti.