Fedez, ricovero d’urgenza in ospedale

“Fedez ha problemi molto gravi allo stomaco ed è stato portato d’urgenza in pronto soccorso. Questa è l’unica reale motivazione per cui non parteciperà al debutto del nuovo programma di Cattelan domani sera su Rai 2″.

Lo scrive DillingerNews, il noto portale di Fabrizio Corona.

Questa sera, infatti, il rapper avrebbe dovuto partecipare alla prima puntata del nuovo programma di Alessandro Cattelan “Da Vicino Nessuno è Normale“.