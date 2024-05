Il Paradiso delle Signore news, personaggio più amato non ci sarà

Il Paradiso delle Signore news porta una notizia che farà molto male ai fan della soap. Un personaggio tra i più amati della soap non farà parte del cast per qualche mese. La decisione è insindacabile: la RAI non l’ha convocata!

Il Paradiso delle Signore news, Maria non è stata convocata dalla RAI

Stiamo per trattare di un grande successo targato Rai 1, Il Paradiso delle Signore. Milioni di telespettatori italiani da anni affascinati dai drammi, storie d’amore e intrighi aziendali rimarranno delusi. La soap è ambientata tra gli anni 50 e 60.

La location è un grande magazzino di Milano. L’imprenditore Pietro Mori ha dato il via alle avventure dell’atelier. Vittorio Conti, il cui progetto era la realizzazione di un punto di riferimento per la moda e lo shopping d’Italia e d’Europa l’ha preso in mano alla morte di Pietro.

Il Paradiso, commesse come Veneri

Le commesse che lavorano all’interno si chiamano Veneri, nello straordinario ambiente ci si può estraniare dalle altre realtà locali. Vittorio Conti, impersonato da Alessandro Tersigni, Marta Guarnieri, ovvero Gloria Radulescu sono tra i personaggi principali.

Parliamo inoltre di Agnese Amato, l’attrice Antonella Attili, nella soap impersona una sarta davvero molto brava, ma soprattutto madre coraggiosa. Le ambizioni, l’amore, il sacrificio e la ricerca di felicità sono tutti temi ricercati all’interno di questa serie televisiva, che fa da baluardo all’emancipazione femminile, una lotta ricorrente per le Veneri del Paradiso.

Maria sarà assente per diverso tempo

Il Paradiso delle Signore si è rinnovato nel tempo, ma ha centrato le tematiche e i gusti del pubblico rispettando il racconto e le storie umane e toccanti presenti all’interno. Il Paradiso delle Signore 9, nelle prime puntate, non mostrerà Maria Puglisi, interpretata da Chiara Russo.

La Venere dovrebbe prendere parte a un nuovo percorso professionale a Parigi. Confermato: Armando Ferraris, assente Vittorio Conti.