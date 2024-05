Pier Silvio Berlusconi nei guai? La donna non ce l’ha fatta

Pier Silvio Berlusconi dà segni di disperazione: la donna purtroppo non ce l’ha fatta! Non ci sono buone notizie da Pier Silvio Berlusconi. Purtroppo “lei” non ce l’ha fatta. La situazione è disperata. Pier Silvio Berlusconi è l’amministratore delegato del Comitato Esecutivo del Gruppo Mediaset. Occupa da alcuni anni, con la speranza di raggiungere il gusto dei più giovani e allontanare quanto più possibile il trash dalla televisione.

Pier Silvio Berlusconi sconvolto, che succede?

In alcune situazioni si è ritrovato a compiere delle scelte drastiche per i suoi obiettivi, che non sempre sono stati condivisi dal pubblico. ha licenziato due volti amatissimi dal pubblico: Barbara d’Urso e Belen Rodriguez. Mediaset non le ha volute, troppo trash che generavano con la loro presenza in televisione.

Barbara d’Urso ha lasciato un vuoto che ora Pier Silvio Berlusconi dovrà colmare. “Pomeriggio Cinque con la conduzione di Myrta Merlino? Secondo “Dagospia”, presto infatti ci saranno degli importanti cambiamenti.

Una situazione piuttosto esasperata con un cambio radicale in arrivo

Myrta Merlino ha iniziato a condurre “Pomeriggio Cinque” con passione e determinazione, ma l’ex volto di La7 non è riuscita a vincere con Barbara d’Urso, che riusciva comunque a farsi apprezzare dal pubblico. Probabilmente, quindi, verrà sostituita da qualcun altro, forse ancor prima dell’inizio della pausa estiva.

Sebbene Barbara d’Urso sia particolarmente amata dal pubblico, non sarà lei a tornare a “Pomeriggio Cinque”. Il sostituto potrebbe essere Giuseppe Brindisi, che probabilmente condurrà la trasmissione fino al 30 maggio, fino all’inizio della bella stagione estiva.

A settembre probabilmente ci sarà un nuovo conduttore. Secondo “Dagospia” è probabile che la giornalista Cesara Buonamici prenda il posto di Myrta Merlino e Giuseppe Brindisi.