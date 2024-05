Temptation Island cambia giorno, quando verrà trasmessa?

La stagione undicesima di Temptation Island fa parte dei docu-reality più che più si attendono nella programmazione estiva. La nuova edizione sta per iniziare, quando sarà il debutto?

Temptation Island sta per aprire i battenti, ecco quando vedremo Filippo Bisciglia

Temptation Island è ormai giunta a tagliare il nastro di partenza. Il programma, prodotto dalla Fascino PGT e da Banijay Italia quest’anno 2024 verrà trasmesso di giovedì e, secondo il palinsesto estivo di Mediaset, la nuova edizione inizierà a giovedì 13 giugno, dopo la conclusione della serie Tv, Viola come il Mare.

Sono aperti i casting per partecipare alla nuova attesissima edizione. Coppie non sposate e senza figli che desiderano verificare la loro relazione sono bene accette nell’isola delle tentazioni. Le coppie fidanzate o sposate che parteciperanno verranno divise e collocate in due villaggi separati. Avvenenti tentatori e tentatrici ascolteranno i problemi del partner scelto.

La location sarà il resort di Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula (Cagliari)

I fidanzati rimarranno nel villaggio per due settimane, quindi accederanno al falò definitivo e decideranno se continuare o meno il rapporto. La location sarà il resort di Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula (Cagliari).

LEGGI ANCHE: Beautiful anticipazioni americane, Ivy Forrester sostituirà Quinn?

Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono aggiudicati il titolo coppia più seguita e amata, lo scorso anno. Alla fine però si sono separati. Mirko ha preso una sbandata per Greta Rossetti, ex tentatrice. Entrambe le donne sono entrate nella Casa del Grande Fratello. Mirko e Perla si sono ritrovati e la coppia, per la gioia dei fan, si è formata un’altra volta.

Filippo Bisciglia conduce il programma dal 2014

Nelle due versioni Vip ci sono state le conduttrici Simona Ventura e Alessia Marcuzzi, mentre Bisciglia si è detto pronto alla nuova avventura. “I nuovi look? Sì, ho scelto abiti di un paio di taglie più grandi. Volevo essere più moderno e non vestirmi da “boomer”. Va di moda il taglio largo e mi ci sento a mio agio“.

Tv Sorrisi e canzoni pubblica e quindi: “Che metto nella mia valigia? I primi due anni portavo due o tre valigie e non so quante scarpe. Adesso viaggio leggero e in valigia metto qualche maglietta, felpe e pantaloncini. Anche perché in realtà tutto l’abbigliamento parte prima di me con la nave. Dove alloggio?”

“Tra i due villaggi dei fidanzati, che sono molto distanti. Ho sempre la solita stanza che deve avere la medesima disposizione dei mobili dell’anno precedente. Infatti cambio tutto appena arrivo: i divani in salotto li metto sotto l’androne, il tavolino di legno che stava in un’altra casetta l’ho riportato qui, la zanzariera deve essere sempre chiusa. Lo ammetto, sono un po’ fissato.“