Un posto al sole news, momento magico a Posillipo

Ecco Un posto al sole news, dove tratteremo le anticipazioni dorate e meno della soap partenopea, che accadrà? Ci sarà un matrimonio molto particolare, Alberto come la prenderà? Clara affronterà la situazione e realizzerà in carcere la festa tanto sognata. Scendiamo nei particolari.

Un posto al sole anticipazioni, un matrimonio in carcere

A Un posto al sole il clima, nonostante i guai che stanno attraversando i nostri protagonisti c’è aria di festa. i sarà un matrimonio speciale, visto che verrà celebrato dietro le sbarre fredde di una prigione. L’emozionante sposalizio ci sarà: Clara (Imma Pirone) ed il redento Eduardo (Fiorenzo Madonna)si sposeranno.

Sarà comunque un’unione molto particolare e travagliata. Ci sarà chi metterà il bastone tra le ruota. Il magico sogno d’amore tra i due personaggi dovrà superare l’ira funesta di una terza persona, di chi si tratterà?

Giulia (Marina Tagliaferri) e Rosa (Daniela Ioia) hanno fatto il possibile per rassicurare Clara

Giulia e Rosa si sono impegnate moltissimo per portare speranza e allegria in Clara. Insieme sono andate a scegliere l’abito da sposa. La ragazza non riesce a scrollarsi di dosso l’enorme tristezza che l’attanaglia, conosce con chi ha da fare e Alberto Palladini (Maurizio Aiello) darà in escandescenze, quando verrà a sapere che suo figlio Federico sarà costantemente accanto a un ex mafioso.

Palladini diverrà davvero un ostacolo per il matrimonio. Nelle prossime puntate, l’avvocato già piuttosto sospettoso, verrà a conoscenza di ciò che sta succedendo e litigherà aspramente con Niko (Luca Turco).

Clara capirà di dover prendere le redini della situazione e affronterà Alberto, il legale sarà molto infuriato e la sua reazione relativamente alla novità appresa, lo indurrà a minacciare la probabile sposa. Le nozze di Clara saranno a rischio o alla fine lei ed Eduardo vinceranno su tutto e tutti?