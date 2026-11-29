Un'ex concorrente del Grande fratello è incinta? Esplode il gossip

Si susseguono le indiscrezioni in merito ad una presunta gravidanza di un'ex concorrente del Grande fratello.

Il Grande fratello è tra i programmi più chiacchierati della televisione italiana. Nel corso degli anni, il reality show ha visto la presenza di diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Paolo Di Benedetto. La donna ha vinto l'edizione del programma andata in onda nel 2020. Dopo quell'esperienza, l'ex gieffina è diventata un'affermata speaker radiofonica. In queste ore, Paola Di Benedetto è finita al centro di un'indiscrezione riguardante la sua vita privata. A riportare il rumor è stata Deianira Marzano, la quale ha pubblicato dei commenti di alcuni utenti che le rivelano che l'ex vincitrice del Grande fratello sarebbe incinta. L'esperta di gossip ha così commentato: "In tanti confermano Paola Di Benedetto in dolce attesa."

Grande fratello, Paola Di Benedetto aspetta un figlio?

Paola Di Benedetto aspetterebbe il suo primo figlio da Raoul Bellanova. I due si sono sposati lo scorso giugno a San Giorgio di Valpolicella. L'ex vincitrice del Grande fratello e il calciatore italiano hanno annunciato il fidanzamento ufficiale nell'estate del 2025. A distanza di pochi mesi, ecco che la coppia potrebbe mettere su famiglia. Al momento i diretti interessati non hanno confermato o smentito il rumor che li vede protagonisti.