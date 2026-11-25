Santa Chiara Una maratona per Santa Chiara: due giornate dedicate alla cultura e alla memoria

Una maratona per Santa Chiara: due giornate dedicate alla cultura e alla memoria

Una maratona per Santa Chiara: due giornate dedicate alla cultura e alla memoriaIl 26 e 27 novembre, la Chiesa di Santa Chiara di Manfredonia sarà protagonista di due giornate dedicate alla riscoperta e alla valorizzazione di uno dei luoghi più significativi del patrimonio storico, artistico e spirituale della città.

“Una maratona per Santa Chiara” nasce nell'ambito della campagna a sostegno della candidatura a Luogo del Cuore FAIIl programma prevede, giovedì 26 novembre, una lectio magistralis su Francesco, Chiara e Dante a cura del professor Trifone Gargano, accompagnata dalle esecuzioni musicali di Valentina Augelli e Gianni Cuciniello.

Venerdì 27 novembre, spazio alla letteratura con le autrici Michela Lombardi e Raffaella La Torre, per poi concludere con il concerto della pianista Giulia Falzarano, sulle musiche di Beethoven, Chopin, Scriabin e Debussy.Due giornate per conoscere più da vicino un patrimonio che appartiene a tutti e un'occasione per contribuire concretamente alla sua valorizzazione