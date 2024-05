Ugo Galli: “Rigenerazione e futuro, non possiamo più permetterci opere incompiute”

📢 Rigenerazione e Futuro 🏗️

E’ necessaria una profonda rigenerazione urbana fondata su un’attenta pianificazione urbanistica e del traffico, Non possiamo più permetterci opere incompiute o mal progettate. 🚧

💡 Accedere a tutte le Risorse Disponibili 💡

Dobbiamo utilizzare le risorse del PNRR, del Fondo di Coesione e del fondo europeo di coesione e sviluppo per rilanciare la nostra città.

📍 Un Impegno per Manfredonia 📍

Io non ho voltato le spalle alla città. Invito tutti a esercitare il diritto di voto per attribuire a Manfredonia il futuro che merita. 🗳️

