Tutto per la mia famiglia: doppio appuntamento, fan al settimo cielo
Nuova sorpresa per i telespettatori di Tutto per la mia famiglia. La serie turca si prepara a conquistare anche la fascia serale di Canale 5, senza però abbandonare il consueto appuntamento diurno.
Clicca e guarda il Video della news
La novità scatterà giovedì 8 ottobre, quando la serie sarà trasmessa dopo La Ruota della Fortuna, con inizio previsto intorno alle 22. Il nuovo appuntamento non sostituirà quello pomeridiano: Tutto per la mia famiglia continuerà infatti a essere trasmesso anche nel daytime. Si tratta quindi di una programmazione doppia. La scelta arriva dopo le recenti sperimentazioni in seconda serata, che hanno visto la serie affiancare Racconto di una Notte.
Il nuovo appuntamento resta comunque soggetto a possibili variazioni del palinsesto. Per i fan della serie, dunque, l’8 ottobre rappresenta una data da segnare: gli Eren saranno protagonisti non soltanto nel pomeriggio, ma anche in seconda serata.