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Giovedì 8 ottobre 2026, in prima serata su Rai 1, torna Doc Nelle tue mani 4 con la seconda puntata della stagione, composta dagli episodi 3 e 4. La situazione al Policlinico Ambrosiano si fa sempre più complessa: Andrea Fanti è tornato in reparto, ma il suo rientro non è affatto semplice. A questo punto è inevitabile chiedersi: quali ostacoli attendono Doc? cosa succederà tra Giulia e Campigli? e come reagirà il reparto ai nuovi equilibri?

Episodio 3 “Coordinazione”: Doc contro Campigli, Giulia rischia tutto

Nel terzo episodio, le nuove rivelazioni su Stefano Campigli riaccendono l’ostilità di Andrea Fanti, che non riesce ad accettare la visione gestionale del direttore sanitario. Doc è convinto che dietro alcune scelte ci sia qualcosa di più, e la sua diffidenza si trasforma in una vera e propria battaglia personale.

Il problema? A pagarne le conseguenze potrebbe essere Giulia Giordano, che da primario si ritrova schiacciata tra le esigenze del reparto e le tensioni tra Andrea e Campigli. Il comportamento impulsivo di Doc rischia di far saltare un progetto a cui Giulia lavora da mesi, mettendo in crisi la fiducia tra i due e complicando ulteriormente il loro rapporto professionale e personale.

Episodio 4 “Maledetto lunedì”: Giulia e Campigli lontani, Damiano soffre e Doc riprende il controllo

Nel quarto episodio, l’indagine che coinvolge Giulia e Campigli li porta lontani dal Policlinico. Questa assenza crea un vuoto nel reparto e alimenta la gelosia di Damiano, che soffre nel vedere la crescente vicinanza tra Giulia e il direttore sanitario.

Approfittando della situazione, Doc decide di riportare il reparto all’organizzazione che conosceva prima dei tagli: più ricoveri, più casi complessi, più centralità ai pazienti. È un ritorno al passato che Andrea vive come una missione personale, ma che rischia di creare nuovi conflitti quando Giulia tornerà in ospedale e troverà un reparto diverso da quello che aveva faticosamente ristrutturato.

Doc 4: quante puntate e quando va in onda la serie

La quarta stagione di Doc – Nelle tue mani è composta da 8 prime serate, ognuna con due episodi, per un totale di 16 puntate. La fiction con Luca Argentero occupa il prime time del giovedì su Rai 1 e gli episodi sono disponibili anche su RaiPlay dopo la messa in onda.

Ecco il calendario delle puntate:

1ª puntata – 1 ottobre 2026

2ª puntata – 8 ottobre 2026

3ª puntata – 15 ottobre 2026

4ª puntata – 22 ottobre 2026

5ª puntata – 29 ottobre 2026

6ª puntata – 5 novembre 2026

7ª puntata – 12 novembre 2026

8ª puntata – 19 novembre 2026

La stagione riprende un anno dopo la scelta di Andrea di lasciare il reparto per stare accanto ad Agnese. Al suo ritorno, trova un ospedale cambiato, un primario diverso e un direttore sanitario deciso a rivoluzionare tutto. Da qui parte una nuova battaglia: professionale, emotiva e personale.