Tutto per la famiglia, fans furiosi: “Non è giusto”, cosa sta accadendo

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Tutto per la mia famiglia è tra le serie tv più viste in Italia. Ogni giorno le vicende di Omer e delle sue sorelle registrano due milioni di telespettatori per uno share superiore al 22%. Numeri davvero importanti che confermano la serie tv come una delle rivelazioni di questa stagione televisiva. In questi giorni, la dizi turca ha subito un nuovo cambio di programmazione. Tutto per la mia famiglia sta andando in onda dallo scorso 12 luglio in versione ridotta. Le puntate durano soltanto dieci minuti per permettere la messa in onda del daytime di Amici 26, che è appena tornato con una nuova edizione con la conduzione di Maria De Filippi.

Tutto per la mia famiglia, il dimezzamento scatena la furia dei fans

La nuova programmazione di Tutto per la mia famiglia ha scatenato la reazione dei fans. Molti utenti si sono riversati sui social dove hanno usato parole dure nei confronti di Mediaset, reo di aver dimezzato la serie tv. Un utente su Meta ha scritto: “Non è giusto, ma che rispetto c’è per lo spettatore?” mentre un altro “non potrebbero trovare una nuova collocazione ad Amici 26?”. Polemiche e dimezzamenti che però non hanno scalfito il successo della serie tv che sta continuando a registrare ascolti record sui teleschermi di Canale 5.

Akif di Tutto per la mia famiglia (Screen Mediaset Infinity)