Tutto per la mia famiglia dimezzata su Canale 5: la scelta di Mediaset

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Tutto per la mia famiglia continua il suo grandissimo successo su Canale 5. Ogni giorno, le vicende dei fratelli Eren collezionano oltre 1 milione e mezzo di telespettatori in televisione grazie ad una trama ricca di colpi di scena. Scendendo nei dettagli, la serie tv subirà un cambio di programmazione nel mese di ottobre a causa dell’arrivo di Amici nel daytime pomeridiano. Tutto per la mia famiglia verrà dimezzata da lunedì 12 ottobre per fare posto alla striscia quotidiana del talent show condotto da Maria De Filippi. La dizi turca andrà quindi in onda dalle ore 16:05 fino alle 16:25 quando prenderà la linea Amici.

Tutto per la mia famiglia ridotta di 20 minuti dal 12 ottobre

Le vicende dei fratelli Eren andranno in onda per 15 minuti circa a partire dal 12 ottobre. Tutto per la mia famiglia subirà un taglio di circa 20 minuti a causa dell’arrivo di Amici. Nel frattempo, la serie tv turca riserverà grandi colpi di scena al pubblico italiano. Le anticipazioni annunciano che Suzan si troverà divisa tra Resul e Akif. Il primo chiederà alla donna di diventare sua moglie dopo aver capito di provare dei sentimenti per lei. Atakul scoprirà la novità e deciderà d’intervenire. L’uomo porterà Suzan nella casa di famiglia dove le dirà di essere ancora innamorato di lei e di non sposare Resul.

Cemile e Tolga di Tutto per la mia famiglia (screen Mediaset Infinity)