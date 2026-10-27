Tour notturno a Orsara con i racconti del mistero tramandati oralmente

Tour notturno a Orsara con i racconti del mistero tramandati oralmenteSabato 31 ottobre, vigilia dei Fucacoste, anteprima nel segno di storie e leggende misterioseTappa dopo tappa, i luoghi e i mister...

Tour notturno a Orsara con i racconti del mistero tramandati oralmente

Sabato 31 ottobre, vigilia dei Fucacoste, anteprima nel segno di storie e leggende misteriose

Tappa dopo tappa, i luoghi e i misteri delle storie di fantasmi tramandate oralmente dai nonni orsaresi

ORSARA DI PUGLIA (Fg) – Storie di anime erranti, di fantasmi, leggende a metà tra immaginazione e verità, narrate direttamente nei luoghi del paese in cui sono ambientate. È questo il copione del Ghost Tour, una visita guidata notturna tra piazze, vie e archi di Orsara di Puglia, per scoprire i luoghi e, con essi, i racconti tramandati oralmente di generazione in generazione, quelli che i bambini ascoltavano e ancora ascoltano nei giorni che precedono il 1° novembre orsarese, con l’antichissima ricorrenza dei “Fucacoste e cocce priatorje” (Falò e teste del Purgatorio) dedicata al ricordo dei defunti. Sabato 31 ottobre 2026, alle ore 21, si svolgerà la terza edizione del Ghost Tour. I visitatori che si prenoteranno al 393 5465316, saranno condotti in un viaggio per tappe nei luoghi del paese in cui la tradizione colloca fatti inspiegabili, misteriosi, circondati da un alone di leggenda. Ogni tappa sarà lo scenario per la narrazione di quanto le nonne e i nonni di Orsara tramandano da generazioni sui significati del 1° novembre orsarese, la notte dei Falò e delle Teste del Purgatorio (Fucacoste e cocce priatorje). Sarà Leonarda Poppa, guida turistica abilitata della Regione Puglia, ad accompagnare i turisti. L’iniziativa è stata ideata per offrire un’affascinante anteprima del 1° novembre orsarese proprio alla vigilia della giornata in cui si celebrerà la ricorrenza antichissima dei Falò e delle zucche antropomorfe. Fra le tappe del Ghost Tour c’è anche la Chiesa di Santa Maria delle Grazie, detta anche “Chiesa dei morti” poiché un tempo era sede della Confraternita della Buona Morte. I teschi scolpiti sulla facciata sono uno dei simboli che ricordano il legame tra vita terrena e mondo ultraterreno. Sabato 31 ottobre, il Ghost Tour inizierà alle ore 21.30 dall’Info Point di via Mentana. La giornata che precederà il 1° novembre, quella del 31 ottobre, sarà particolarmente intensa e si configurerà come una vera e propria “anteprima” con il laboratorio d’intaglio delle zucche (dalle ore 16 alle ore 19 - prenotazione al 393 5465316) e, dalle 19 alle 22, “Un viaggio nella tradizione: luce, magia e memoria”, evento che si terrà nei giardini di Palazzo De Gregorio tra zucche illuminate, installazioni e simboli dei Fucacoste.

DOMENICA 1 NOVEMBRE. È durante la mattinata e il pomeriggio del 1° novembre che si gode appieno della magia dei Fucacoste e Cocce priatorje. Dalle 9:30 alle 13 e dalle 15 alle 18 in via Sergente Volpe c’è il Laboratorio d’intaglio delle zucche. Alle 10, la visita guidata all’Abbazia e alla Grotta di San Michele. Alle 11, nella Chiesa di San Nicola, la messa e il bellissimo momento della benedizione delle zucche. Alla stessa ora, partiranno gli spettacoli musicali itineranti delle street band. Da mezzogiorno, in via Cavour, il percorso delle zucche e dei colori d’autunno tra le vie di Orsara. Alle 15.30, la visita guidata al paese. Per tutte le attività, prenotazione al 393 5465316. L’accensione dei falò in strade e piazze ci sarà dalle ore 18.30. Le zucche intagliate più belle, dalle 18, saranno esposte alla Fontana dell’Angelo. Alle 23.30, dalla Chiesa di San Nicola, partirà la processione degli “incappucciati” della Congrega dei Morti.

IN PAESE ENTRO LE ORE 19. Le auto potranno entrare in paese entro e non oltre le ore 19, dopodiché l’ingresso sarà permesso ai soli residenti. Pullman e camper, invece, sono attesi entro le ore 16 e dovranno prenotare il proprio parcheggio riservato entro il 28 ottobre contattando via email [email protected]. Anche per chi accompagnerà persone con disabilità è preferibile l’arrivo entro le ore 16 ed è consigliabile prenotare alla email [email protected]. Per chi vuole pernottare e per quanti vogliano prenotare ristoranti e locali, questo è il link: https://www.visitorsaradipuglia.it/servizi-al-turista/. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare i recapiti telefonici 393 5465316 e 0881 964013.