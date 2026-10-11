Teresa Battaglia 3, anticipazioni: cast completo, trama e location della nuova stagione al via il 12 ottobre

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La terza stagione di Teresa Battaglia 3 sta per arrivare in prima serata su Rai 1 con un nuovo caso oscuro, un cast rinnovato e una protagonista costretta a confrontarsi con un passato che non ha mai smesso di bruciare. La serie, tratta dal romanzo Figlia della Cenere di Ilaria Tuti, torna con otto episodi che promettono tensione, emozione e indagini serrate. Chi entra nel cast? Quali location ospitano la storia? E cosa succede nella trama che apre la stagione?

Teresa Battaglia 3: cast artistico e cast tecnico della nuova stagione

Teresa Battaglia 3 vede ancora una volta Elena Sofia Ricci nei panni della profiler di Udine, una donna che usa psicologia e criminologia per tracciare il profilo degli assassini. Accanto a lei tornano i suoi ispettori: Giuseppe Spata interpreta Massimo Marini, mentre Gianluca Gobbi veste i panni di Giacomo Parisi. Il cast artistico include anche Fausto Maria Sciarappa, Sara Drago, Giulia Petrungaro, Marial Bajma-Riva, Ettore Belmondo, Massimo Poggio e Maurizio Donadoni, che interpreta Sebastiano Corsi, l’ex marito della protagonista.

La regia è affidata a Kiko Rosati, mentre la serie nasce da una coproduzione Rai Fiction – Publispei. La storia prende vita dal romanzo Figlia della Cenere, edito da Longanesi (Gruppo editoriale Mauri Spagnol). Gli episodi sono otto, in onda dal 12 ottobre 2026 su Rai 1, con il primo disponibile in anteprima su RaiPlay dal 10 ottobre.

Trama di Teresa Battaglia 3: un serial killer, segreti sepolti e un ritorno che sconvolge la protagonista

Sono passati cinque mesi dal caso della Ninfa Dormiente quando Teresa Battaglia 3 apre con un nuovo omicidio macabro. Il corpo di un uomo viene ritrovato con le falangi distali recise e lo sterno sfondato. La violenza del gesto suggerisce un rituale, un codice che l’assassino sembra seguire con precisione.

Presto emergono altri omicidi con lo stesso modus operandi. Teresa comprende che si trova davanti a un serial killer che colpisce vittime apparentemente scollegate, ma unite da un filo nascosto: tutte custodiscono un segreto, un peccato che l’assassino ritiene punibile con la morte. Mentre la squadra ricostruisce la rete di legami tra le vittime, Teresa deve affrontare un tormento personale: il ritorno di Sebastiano, l’ex marito che l’aveva quasi uccisa e le aveva impedito di diventare madre. L’uomo sostiene di essere vittima di minacce e accusa Teresa di esserne la responsabile. La profiler si trova così divisa tra un’indagine complessa e un passato che ritorna con forza, mettendo alla prova la sua lucidità e la sua capacità di proteggere la squadra.

Location di Teresa Battaglia 3: Udine e il Friuli diventano il cuore del mistero

Le location di Teresa Battaglia 3 mantengono l’identità cupa e suggestiva della saga. Udine e il Friuli diventano il centro delle indagini, con boschi, torrenti, parchi pubblici e zone periferiche che amplificano la tensione narrativa. La scelta dei luoghi non è casuale: il territorio friulano, con le sue atmosfere sospese e la natura che sembra custodire segreti, diventa parte integrante della storia.

Ogni scena riflette il mondo interiore della protagonista, segnato da ferite antiche e da una forza che resiste nonostante tutto. La regia di Kiko Rosati valorizza ambienti reali e paesaggi che amplificano il senso di inquietudine, trasformando la location in un elemento narrativo fondamentale.