Teresa Battaglia 3, anticipazioni 12 ottobre: due omicidi, un passato che ritorna e un killer da fermare

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La terza stagione di Teresa Battaglia, Figlia della Cenere, arriva in prima serata su Rai 1 lunedì 12 ottobre 2026 con una puntata che apre subito un caso cupo e complesso. Due omicidi brutali, una firma rituale, una città scossa dalla paura e una profiler costretta a fare i conti con il proprio passato. La squadra di Udine si trova davanti a un killer che sembra seguire un disegno preciso, mentre nella vita privata di Teresa riappare l’ex marito Sebastiano, portando con sé vecchie ferite e nuove tensioni.

Chi è il primo sospettato? Quale legame unisce le vittime? E come riuscirà Teresa Battaglia a tenere insieme indagine e vita personale mentre il killer continua a colpire?

Il primo caso: un pensionato ucciso con una firma oscura

La puntata si apre con il ritrovamento di un anziano pensionato lungo il greto di un torrente. Il corpo mostra segni inquietanti: falangi recise, sterno sfondato, una violenza che sembra seguire un rituale. La squadra di Teresa Battaglia entra subito in azione, mentre le prime verifiche portano alla luce tensioni familiari mai risolte. Sulla scena del crimine emerge il DNA del figlio della vittima, un dettaglio che lo trasforma nel primo sospettato e apre scenari imprevisti.

La profiler, però, percepisce che la verità potrebbe essere più profonda di un semplice conflitto familiare. A complicare le indagini c’è un giornalista che segue ogni sviluppo, pronto a intercettare ogni passo della squadra e a trasformarlo in notizia, aumentando la pressione su Teresa e sui suoi collaboratori.

Il secondo omicidio e l’ipotesi di un serial killer

Un secondo delitto scuote Udine: un imprenditore viene ritrovato in un parco pubblico, mutilato con le stesse modalità del pensionato. La ripetizione della firma convince Teresa Battaglia che non si tratti di un caso isolato, ma di un killer che agisce seguendo un rituale preciso. Le indagini rivelano un legame tra le due vittime, legato a una storia di molestie rimasta taciuta per anni.

Questo filo scagiona il figlio del pensionato, ma apre nuove domande su chi stia davvero muovendo i fili. In questura cresce il disaccordo tra Teresa e il dirigente della Squadra Mobile, Lona, che non condivide le sue intuizioni e teme che la profiler stia andando oltre i protocolli. Il conflitto interno rende l’indagine ancora più complessa, mentre il killer sembra anticipare ogni mossa.

Il ritorno di Sebastiano e la battaglia personale di Teresa

La prima puntata di Teresa Battaglia 3 non racconta solo un caso di cronaca nera, ma anche la battaglia personale della protagonista. Sebastiano, l’ex marito violento che Teresa credeva lontano dalla sua vita, riappare con una nuova compagna e sostiene di essere perseguitato da uno stalker. L’uomo accusa Teresa di voler rovinare la sua esistenza, riaprendo un capitolo doloroso fatto di paura e cicatrici emotive.

La profiler si trova così a gestire un’indagine su un possibile serial killer e, allo stesso tempo, a fronteggiare il ritorno di un passato che non ha mai smesso di pesare. La serata segna l’inizio di una stagione in cui Teresa Battaglia dovrà difendere la propria lucidità, proteggere la squadra e affrontare un killer che sembra conoscere bene le fragilità delle sue vittime.