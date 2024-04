Tempesta d’amore anticipazioni, un amore per Helene

Tempesta d’amore e le anticipazioni rivelano che André bacerà Helene, sarà un bacio speciale! L’inizio di una una nuova e appassionante storia d’amore. I due si sono avvicinati piano piano e, nei prossimi giorni, Helene Richter (Sabile Werner) e André Konopka (Joachim Lätsch) vedranno la loro amicizia evolversi in qualcosa di molto di più importante.

Tempesta d’amore, nuovo amore per Helene e André!

André, chef al lussuoso hotel bavarese, si darà da fare per realizzare un sogno. Permetterà alla Richter di organizzare degli eventi per raccogliere fondi al Caffè Liebling. i due sono la prova che non tutti i grandi amori nascono con un colpo di fulmine.

Helene e André hanno scoperto una sintonia inaspettata, arrivando a stringere un’amicizia molto intima. La donna ha confessato di ritenersi la responsabile per il deficit cognitivo del figlio Gerry (Johannes Huth). Konopka l’aiuterà in questo delicato momento. Il cuoco la consolerà e cercherà il medico che seguì l’amica durante la gravidanza.

André permetterà alla Richter di organizzare eventi di raccolta fondi al Caffè Liebling

André prenderà due piccioni con una fava, risolleverà le finanze del locale, inoltre organizzerà un evento di speed dating, a cui parteciperà lui stesso. Le conseguenze, però, non mancheranno…Lo chef diverrà, suo malgrado, vittima delle attenzioni non volute, da parte di una fan un po’ troppo audace.

Per liberarsi della spasimante indesiderata, André bacerà Helene davanti a lei! Per lo chef sarà un gesto senza importanza, non per la Richter! Grazie al bacio rubato, Helene si innamorerà di André! In questo modo inizierà una lunga storia d’amore che ci appassionerà per molto tempo…