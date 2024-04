Tempesta d’Amore anticipazioni: c’è una giovane manager in hotel

Novità per il lussuoso hotel bavarese. Tempesta d’Amore e le anticipazioni mostrano una nuova, giovane manager in hotel. Rete 4, dal lunedì al venerdì trasmetterà la soap tanto amata. Dobbiamo ancora abituarci alla presenza di Alexandra e Markus, una nuova Schwarzbach entrerà all’hotel Fürstenhof, di chi si tratta?

Tempesta d’amore, Eleni (Dorothée Neff), la nuova manager è figlia dei nuovi soci della famiglia Saalfeld

Eleni sembra non assomigliare molto ai suoi genitori, che hanno deciso di prendere il controllo del pacchetto azionario a tutti i costi. Giovane manager, ha avuto grandi aspettative nei suoi confronti, non ha mai deluso i genitori. Da Tempesta d’Amore e le anticipazioni apprendiamo ogni notizia.

Dopo avere studiato economia, in vista di prendere, un giorno, le redini dell’azienda di famiglia, vorrebbe dedicarsi a progetti umanitari in Africa. Invece eccola al Fürstenhof per occuparsi del nuovo affare degli Schwarzbach.

Si tratta di personaggio da seguire da vicino, quando sarà terminata questa stagione di Tempesta d’amore, Eleni diverrà la nuova protagonista femminile della soap. Intanto, dovrà affrontare lo strano rapporto di Alexandra con Christoph. Tra i due scoppierà la passione. Eleni scoprirà che è l’uomo con cui la madre era fidanzata prima di legarsi a Markus.

Tempesta d’amore, André diverrà il re di cuori

André (Joachim Lätsch) ed Helene (Sabine Werner) ora vanno d’amore e d’accordo. Lo chef arriverà a mettere a disposizione il Café Liebling per organizzare eventi a pagamento. Pensare che all’inizio, la coppia non faceva che litigare.

Ora per finanziare la festa di matrimonio di Max (Stefan Hartmann) e Vanessa (Jeannine Gaspár). Helene rimarrà molto colpita dal gesto di mettere a disposizione il Café Liebling e si sentirà attratta da lui. I suoi sentimenti saranno ricambiati?

A presto per un nuovo appuntamento con Tempesta d’Amore anticipazioni!