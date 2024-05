Tasso: “Condivido totalmente il ‘Manifesto delle Donne per la Città”

Condivido totalmente il ‘Manifesto delle Donne per la Città’,

su cui ci si è confrontati, e nei primi 100 giorni di un nostro eventuale governo di Manfredonia avvieremo, nei fatti, un tavolo di consultazione con detto coordinamento.

Nella mia esperienza professionale e di relazione ho SEMPRE considerato, e rispettato, l’interlocutore (collaboratore, supervisore, controparte, negoziatore – in ambito di delegazioni in genere) perché capace, competente, autorevole…Cioè in quanto PERSONA e non in base all’appartenenza ‘di genere’.

Ma mi rendo conto che, forse, non tutti agiscono come il sottoscritto e, quindi, si impone un impegno maggiore per eliminare tutti i pregiudizi (profondamente sbagliati) che ancora resistono in qualcuno.

Dimostrerò con i fatti, in caso di elezione, la correttezza del mio agire, in piena trasparenza, rispetto delle persone e della legge, collaborazione con tutti coloro che hanno davvero voglia di dare una mano a Manfredonia.

E’ una sfida da vincere insieme.